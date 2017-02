/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Charbonneau fera une annonce importante pour les personnes aînées du Québec/







QUÉBEC, le 10 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle fera une annonce importante pour les personnes aînées du Québec. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin.

DATE : 14 février 2017



HEURE : 9 h 30



LIEU : Municipalité régionale de comté de Montmagny

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, salle 302

Montmagny (Québec) G5V 1J7

