RAPPEL/Les travailleurs et travailleuses en éducation du SCFP 4155 ratifient un accord de principe







L'ORIGNAL, ONTARIO--(Marketwired - 14 fév. 2017) - 250 travailleurs et travailleuses en éducation au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) seront de retour au travail mardi, après avoir ratifié un accord provisoire qui a été conclu durant le week-end. Le syndicat a commencé la grève le 7 février après avoir passé deux ans et demi sans contrat.

« Nous sommes heureux de pouvoir reprendre les emplois que nous aimons, de garder les écoles propres et sécuritaires, et un fonctionnement normale pour les étudiants » a déclaré Raymond Giroux, président de la section locale 4155 du SCFP. « Nous retournons au travail après avoir atteint ce qu'il fallait avec la grève : nous avons maintenant un accord juste et équitable. »

« Nous tenons à remercier la communauté pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté lors de la grève. Les gens étaient très généreux. » a ajouté M. Giroux.

« Également nos membres ont été sensationnels durant ce conflit. Sur les lignes de piquetage, nous avons eu l'occasion de parler face-à-face aux parents des élèves. C'était une chance de leur expliquer que les enjeux de la grève touchaient directement à la vie scolaire de leurs enfants. Le soutien des parents était un grand encouragement à nos membres. »

La section locale 4155 du SCFP représente les secrétaires, les surveillants, les préposés à l'entretien, les bibliotechniciens et les techniciens de réseau informatique des écoles de l'est de l'Ontario.

