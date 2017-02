Quand les plans ne correspondent pas à la réalité : Les Canadiens vivent plus longtemps à la retraite, mais s'y préparent moins, selon un sondage RBC







Les baby-boomers ne planifient pas en fonction d'une retraite de 30 ans

Il est temps d'amorcer la conversation

TORONTO, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Les baby-boomers canadiens de 55 ans ou plus se trouvent devant une nouvelle réalité : une retraite qui pourrait durer 30 ans. Pourtant, bien que trois de leurs principales préoccupations en matière de retraite soient liées à la longévité - maintenir leur niveau de vie, 39 % ; avoir suffisamment d'épargne, 37 % ; couvrir le coût des soins de santé, 34 % - seulement le tiers d'entre eux 33 % ont l'intention de rajuster leurs plans en ce qui concerne leur mode de vie à la retraite pour se préparer au fait que cette dernière durera peut-être trois décennies.

« Une retraite de 30 ans devrait être un merveilleux cadeau qui vous permet de faire ce que vous voulez pendant plus longtemps, mais vous devez vous y préparer, explique Yasmin Musani, directrice générale, Stratégie, Clientèle des retraités, RBC. Si vous êtes dans la cinquantaine et que vous n'avez pas envisagé toutes vos options de retraite, y compris les éventuels rajustements à faire, il n'est pas trop tard pour planifier comment tirer le maximum de toutes vos années de retraite. »

Le Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite révèle également qu'en ce qui concerne leur épargne-retraite, près de la moitié (46 %) des Canadiens de 55 ans ou plus estiment être « un peu en retard/encore bien loin » par rapport à ce qu'ils avaient prévu. La principale question qu'ils se posent : « Aurai-je suffisamment d'argent à la retraite ? » C'est également la question qu'on pose le plus souvent à Brigitte Felx, Planificatrice financière, RBC.

La réponse de Mme Felx à cette question est toujours la même : « Dites-moi ce que vous voulez faire à la retraite et nous pourrons ensuite évaluer l'argent qu'il vous faudra. » Il insiste sur l'importance de parler du mode de vie que l'on souhaite avoir à la retraite avant de mettre l'accent sur les finances, et sur le fait qu'il n'y a pas de solution universelle.

D'après Mme Felx, les Canadiens peuvent amorcer la réflexion sur la retraite en se posant quelques questions :

Où voudrez-vous habiter ?

Avez-vous des projets de voyage ?

Devrez-vous fournir un soutien financier à des membres de votre famille plus jeunes ou plus âgés ?

Avez-vous discuté de vos plans avec vos proches et avec un conseiller financier ?

« Vous constaterez probablement que vos priorités - et leurs conséquences financières - changeront lorsque vous approcherez de la retraite et lorsque vous y serez, ajoute Mme Felx. C'est pourquoi il est si important d'avoir une conversation sur votre conception de retraite avec les personnes importantes dans votre vie, puis de rencontrer un planificateur financier pour vous assurer que vous envisagez toutes les options. Les plans doivent être assez souples pour pouvoir être rajustés à l'approche de la retraite et pour appuyer votre mode de vie une fois que vous y êtes. »

Pour inciter davantage les Canadiens à amorcer leur réflexion à propos de leur retraite, RBC a créé un site Web comptant un vaste éventail de ressources, comme les vidéos de la section « Des gens comme moi », qui mettent en vedette des retraités, et les articles de la section « Grandes questions. Grandes réponses. », qui offrent des conseils. Le site présente également une série de vidéos intitulée « Parlons retraite », où des Canadiens donnent des réponses parfois surprenantes à des questions sur leurs rêves et leurs inquiétudes liés à la retraite. Vous trouverez toutes ces ressources au www.rbc.com/plan30ans.

Quelques résultats - Sondage RBC 2017 sur l'autonomie financière à la retraite

Les six principales questions sur la retraite qui préoccupent les Canadiens de 55 ans ou plus

46 % : Aurai-je suffisamment d'argent à la retraite ? 26 % : Comment puis-je optimiser l'emploi de mon épargne ? 20 % : Comment vais-je gérer l'inflation à la retraite ? 19 % : À quels changements à mon mode de vie devrais-je m'attendre à la retraite ? 15 % : Comment vais-je gérer mes dettes à la retraite ?/Comment puis-je toucher des revenus à la retraite ? 13 % : Devrais-je m'installer dans une plus petite maison ou vendre ma maison ?

Les six principales occupations des Canadiens retraités

62 % : Prendre du temps pour moi 45 % : Passer plus de temps avec mon/ma conjoint(e) 43 % : Me reposer davantage 42 % : Voyager 38 % : Améliorer ma santé 32 % : Passer plus de temps avec ma famille (autre que mon/ma conjoint[e])

Le Sondage RBC 2017 sur l'autonomie financière à la retraite

Le présent communiqué expose quelques-unes des conclusions du 27e Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite mené en ligne par Ipsos du 25 au 30 novembre 2016 auprès de 2 033 Canadiens de 18 ans ou plus pour le compte de RBC Planification financière. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,4 points de pourcentage près, comparativement à ce qu'ils auraient été si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été consulté. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

Les conseils, ressources et outils interactifs de RBC en matière de planification financière

Le site Web de planification de la retraite de RBC peut vous aider à planifier une retraite de 30 ans ou plus. De plus, RBC Planification financière et rbc.com/coindelepargne présentent des conseils et des ressources gratuits en matière de planification financière, d'établissement de budget et d'épargne. Qu'ils souhaitent bénéficier de meilleurs services bancaires courants, protéger ce qui compte pour eux, épargner et investir, emprunter en toute confiance ou prendre leurs affaires en main, les Canadiens trouveront à Découverte et apprentissage RBC des conseils, des ressources et des outils gratuits, dont la Calculatrice REER-MATIQUE.

