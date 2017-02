Convocation - Les avocats et notaires de l'État québécois en assemblée générale extraordinaire aujourd'hui







QUÉBEC et MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) tient aujourd'hui une assemblée générale extraordinaire de ses membres en grève, simultanément à Québec et à Montréal, à partir de 13 h.

Les débats auront lieu à huis clos. Des prises d'images seront possibles avant et après l'assemblée. Un porte-parole sera disponible, aux deux endroits, avant et après l'événement.

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Assemblée générale extraordinaire de LANEQ

QUAND :

Le mardi 14 février 2017

13 h

À QUÉBEC :

Hôtel Plaza Québec (salon Plaza I & II)

3031, boulevard Laurier

Québec QC G1V 2M2

À MONTRÉAL :

Hyatt Regency Montréal (salle Grand Salon Opera BC)

1255, rue Jeanne-Mance

Montréal QC H5B 1E5

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

SOURCE Les avocats et notaires de l'État québécois

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 05:30 et diffusé par :