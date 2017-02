Bill et Melinda Gates publient leur lettre annuelle 2017 intitulée : « Le meilleur investissement de Warren Buffett »







SEATTLE, le 14 février 2017 /PRNewswire/ -- Bill et Melinda Gates publient aujourd'hui leur lettre annuelle 2017 intitulée « Le meilleur investissement de Warren Buffett ». En 2006, Buffett a fait don de la majorité de sa fortune à la Fondation Bill & Melinda Gates afin de lutter contre les maladies et réduire les inégalités. Cette lettre aborde les progrès accomplis dans le monde au cours des 25 dernières années en matière de santé mondiale et de développement, parmi lesquels la réduction de moitié de l'extrême pauvreté et la diminution de moitié du nombre de décès infantiles. Bill et Melinda Gates font part de leur optimisme quant aux progrès continus et soulignent les domaines d'intervention de la fondation, qui travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les organismes de santé, les organisations à but non lucratif, ainsi que d'autres entités et individus philanthropiques.

Pour en savoir plus, consultez la lettre à l'adresse www.gatesletter.com.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

La Fondation Bill & Melinda Gates a pour vocation d'aider tous les individus à mener une vie saine et productive. Dans les pays en voie de développement, la fondation se focalise sur les actions susceptibles d'améliorer la santé des populations et de leur donner les moyens de s'extraire de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que tous les individus, particulièrement les plus démunis, aient accès aux opportunités nécessaires pour réussir à l'école, comme dans la vie. Basée à Seattle, dans l'état de Washington, la fondation est présidée par son PDG Sue Desmond-Hellmann, et son co-président William H. Gates Sr., sous la direction de Bill et Melinda Gates, ainsi que de de Warren Buffett.

