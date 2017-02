Garantie GCR lance le Comité de veille technologique







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'améliorer la qualité de la construction résidentielle dans l'industrie et d'implanter un espace de discussion ouvert et dynamique, Garantie GCR annonce la mise sur pied du Comité de veille technologique GCR dont l'objectif est de réunir l'ensemble des parties prenantes de l'industrie de la construction résidentielle au Québec, afin d'échanger et effectuer des recommandations sur les meilleures pratiques.

Parmi les parties prenantes, seront notamment appelés à y participer les associations de consommateurs, d'entreprises manufacturières, d'entrepreneurs, d'entrepreneurs généraux et de sous-traitants oeuvrant au sein de l'industrie de la construction résidentielle.

Les recommandations émanant du dit comité de veille pourront contribuer activement à l'établissement d'un cadre de formation continue pour corriger les non-conformités identifiées en chantiers, selon les exigences du Code de construction du Québec.

Selon M. Robert Périnet, expert technique chez Garantie GCR, « un grand nombre d'intervenants de l'industrie de la construction résidentielle du Québec ayant exprimé leur volonté de participer à un comité de veille technologique, nous sommes heureux d'annoncer la tenue de la première rencontre le 29 mars prochain. »

La première rencontre se tiendra le mercredi le 29 mars 2017 et les modalités seront communiquées ultérieurement selon l'intérêt et le nombre de participants.

Nous invitons donc les organisations éligibles intéressées à nous faire part de leur intérêt en contactant M. Richard Décarie, vice-président Service aux consommateurs et Communications chez Garantie GCR, par courriel à l'adresse suivante : DProulx@GarantieGCR.com

« Le Comité de veille technologique GCR se veut être un lieu d'échange sur la technologie en matière d'habitation et ouvert à l'ensemble des parties prenantes de l'industrie, dans l'objectif de contribuer concrètement à l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle au Québec », a ajouté M. Daniel Laplante, président-directeur général de Garantie GCR.

Les participants y partageront leurs connaissances techniques et leurs façons de faire, permettant de contribuer à établir un consensus sur les meilleures pratiques en construction résidentielle, à améliorer la réglementation en vigueur, ainsi qu'à favoriser la recherche scientifique, l'innovation et le développement durable.

Garantie GCR assume ainsi son rôle d'information optimale auprès des consommateurs acheteurs de constructions résidentielles neuves, notamment quant à leurs droits, protections et recours potentiels. Cette nouvelle table de concertation offre donc à leurs représentants une tribune inédite permettant de faire valoir leurs préoccupations.

À propos de Garantie GCR

Garantie de construction résidentielle (GCR) a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

