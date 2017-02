Bill et Melinda Gates publient leur lettre annuelle de 2017 : « Le meilleur investissement de Warren Buffett »







SEATTLE, 14 février 2017 /CNW/ -- Aujourd'hui, Bill et Melinda Gates ont rendu publique leur lettre annuelle de 2017 intitulée en anglais « Warren Buffett's Best Investment » (le meilleur investissement de Warren Buffett). En 2006, Warren Buffett a fait don à la Fondation Bill-et-Melinda Gates l'essentiel de sa fortune pour lutter contre les maladies et réduire les inégalités. La lettre fait le bilan des progrès accomplis dans le monde, au cours des 25 dernières années, face aux problèmes de santé et de développement, notamment la réduction de la pauvreté extrême et de la mortalité infantile de moitié. Bill et Melinda Gates se disent optimistes quant à la poursuite des progrès et soulignent les domaines d'intervention de la Fondation qui travaille de concert avec les gouvernements, les organismes de santé, les organismes sans but lucratif et d'autres entités et individus à vocation philanthropique.

À propos de la Fondation Bill-et-Melinda Gates

La Fondation Bill-et-Melinda Gates s'emploie à faire en sorte que toutes les personnes mènent une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s'attache à améliorer la santé des gens et à leur donner la chance d'échapper à la faim et à la pauvreté extrême. Aux États-Unis, elle s'efforce de s'assurer que toutes les personnes -- surtout celles qui ont le moins de ressources -- bénéficient des possibilités nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie. La Fondation, établie à Seattle, à Washington, est dirigée par Sue Desmond-Hellmann, chef de la direction, et William H. Gates Sr., coprésident, sous la direction de Bill et Melinda Gates et Warren Buffett.

