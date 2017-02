hiSky dévoile ses antennes réseau à bande Ka et commande de phase de transmission et réception pour les marchés MSS et IOT







Les antennes réseau 8x8 à commande de phase, de transmission et réception, se sont très bien comportées lors des tests réalisés dans les laboratoires de la société

hiSky, pionnier des communications satellites vocales et de données abordables, a annoncé aujourd'hui les résultats positifs de ses tests sur ses antennes 8x8 à bande Ka. Ces antennes sont un composant essentiel et novateur d'un terminal portable de petite taille développé par hiSky, qui rend les appels par satellite et la collecte de données accessibles à tous, et à tout moment.

Ces antennes à commande de phase intégrées incluent 64 éléments actifs et conversions de fréquences. Leur bande de fréquences spécifiée couvre la plage 17,7 GHz - 20,2 GHz pour les antennes de réception, et 27,5 GHz - 30 GHz pour les antennes de transmission. Leur champ angulaire se situe entre 35° et 90° au dessus du plan d'antenne en élévation, et à 360° en azimut. Les deux antennes disposent de deux positions de polarisation circulaire droite/gauche interchangeables.

Les antennes ont été calibrées et leurs performances, dont le diagramme de rayonnement à différent angles de scan, ont été testées avec succès à portée d'antenne. Plusieurs antennes ont été testées afin de garantir la reproductibilité du calibrage et des performances d'une unité à l'autre. Les performances mesurées en laboratoire ont été très proches de celles obtenues par voie de simulation.

Le système de conversion de fréquences intégré inclut l'oscillateur local (OL), un mélangeur et une amplification additionnelle. Les convertisseurs haut/bas tolèrent une large gamme de fréquences intermédiaires (FI), allant de 1 GHz à 5 GHz, selon la configuration du filtre. Cela permet une connexion directe de l'interface au modem FI. Afin de minimiser les risques d'erreur de fréquence, une référence précise est envoyée à l'antenne. L'interface numérique à haute vitesse de l'antenne lui permet de supporter une radio-détection à basculement très rapide et un contrôle facile sur l'OL. Ces antennes consomment très peu d'énergie avec seulement 20 W pour la transmission et 5 W pour la réception.

L'antenne de transmission mesure 73 mm x 73 mm et ne pèse que 65 grammes.

L'antenne de réception mesure 87 mm x 79 mm et ne pèse que 75 grammes.

Ces antennes sont conçues pour être intégrées à un terminal de communication satellite mobile à bas débit pour les applications MSS et IOT. Grâce au modem et au système de localisation satellite intégrés, ainsi qu'aux capteurs internes MEMS, le terminal peut activer à tout moment une recherche satellite automatique, de manière quasi indépendante. Le modem intégré tolère les écarts de fréquences et permet le contrôle de puissance nécessaire au fonctionnement de l'appareil en conditions de densité spectrale. Le modem peut soutenir une synchronisation rapide, même à bas débit, pour accélérer la détection de signal pendant la recherche satellite. La fiabilité et la robustesse du système est renforcée par la construction d'un terminal de communication satellite grâce à l'utilisation d'antennes à commande de phase sans aucune pièce mécanique mobile.

