Finesse® Solutions annonce le forum exécutif CellWorld Shanghai 2017

SANTA CLARA, Californie, 14 février 2017 /PRNewswire/ -- Finesse Solutions, Inc., un fabricant de solutions de mesure et de contrôle pour les applications de traitement des sciences de la vie, annonce la quatrième conférence CellWorld Shanghai, un évènement spécifiquement conçu pour les innovateurs, les visionnaires et les cadres supérieurs de l'industrie du biotraitement.

La conférence d'une journée se tiendra sur invitation uniquement le 13 juin 2017 au InterContinental Shanghai Pudong, dans la Zone de finance et de commerce Lujiazui de Pudong. Le thème de l'évènement est « Le biotraitement en continu en Asie. » Finesse a pour objectif de faire de ce forum une plateforme permettant aux leaders de l'industrie biopharmaceutique de discuter des tendances et de partager leurs expériences dans la mise en oeuvre du traitement en continu en Asie.

Les orateurs invités d'Asie et des États-Unis discuteront du paysage changeant de l'industrie biopharmaceutique en Asie, des tendances de l'industrie, et de la façon d'optimiser leurs installations. Des études de cas sur le traitement en continu seront présentées. Finesse introduira des solutions innovantes pour le biotraitement à usage unique avec l'utilisation de nouvelles mesures et d'automatisation avancée pour le traitement en continu.

« Nous avons eu des réponses exceptionnelles à nos conférences CellWorld et nous nous réjouissons à l'idée d'héberger ce quatrième forum CellWorld à Shanghai », a déclaré Dr. Barbara Paldus, PDG de Finesse Solutions. « Notre objectif est de fournir une plateforme permettant aux producteurs de produits biopharmaceutiques leaders d'Asie d'échanger leurs idées sur les tendances de l'industrie et sur l'exploitation de leur usine de fabrication utilisant l'innovation et la technologie, et d'explorer les outils intelligents qui les aideront à adapter le traitement en continu. »

À propos de Finesse Solutions, Inc.

La société californienne Finesse Solutions, Inc. a fait ses preuves en fournissant des solutions évolutives clés en main pour le biotraitement à usage unique en amont. La plateforme de produits Finesse comprend des capteurs jetables, un matériel d'automatisation modulaire et un logiciel intelligent à la pointe du progrès permettant d'harmoniser les transferts de données et de technologie à l'échelle mondiale. Finesse propose également un jeu complet de services, y compris la mise en service et la validation, pour le déploiement rapide et fiable d'équipements à usage unique. Pour plus de renseignements, visiter www.finesse.com.

