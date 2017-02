OneSimCard lance son forfait d'une cent par données Mo en Chine et à Hong Kong







BOSTON, le 14 février 2017 /CNW/ - OneSimCard, un important fournisseur mondial de services d'itinérance mobiles à faible coût pour les entreprises et les voyageurs de loisirs, a annoncé le lancement de son nouveau forfait de données « Méga forfait Chine et Hong Kong ». Le nouveau forfait offre 5000 Mo de données en Chine et à Hong Kong pour seulement 29 $, ce qui équivaut à environ la moitié d'une cent par Mo.

OneSimCard est depuis longtemps un chef de file qui s'efforce à offrir des services d'itinérance internationaux de qualité supérieure à un prix abordable. Tandis que les principaux opérateurs ont finalement amélioré leurs offres excessivement onéreuses, OneSimCard continue à innover et à offrir aux voyageurs des services de téléphonie et de données de qualité supérieure à une fraction des prix d'itinérance internationaux qu'offrent les principaux opérateurs.

Le forfait des données « Méga forfait Chine et Hong Kong » de OneSimCard est lancé après seulement quelques mois que l'entreprise ait lancé son forfait de données « Super Select ». Le forfait de données « Super Select » offre 1 000 Mo de données dans plus de 25 de principaux pays de destination pour 19 $ américains. Pour les clients qui cherchent à obtenir des services de téléphonie en outre des données, OneSimCard offre des appels entrants gratuits dans plus de 160 pays ainsi que tarifs exceptionnels d'appels sortants et une occasion d'utiliser le service voix sur IP offert par OneSimCard pour faire des appels téléphoniques sur internet à un très bas prix.

Outre l'offre de prix exceptionnel, le nouveau forfait de données « Méga forfait Chine et Hong Kong » comprend aussi 2 avantages très importants. En tant que carte SIM « extrinsèque », OneSimCard dispose également de services d'itinérance sur 2 réseaux différents en Chine et change de réseau selon l'intensité du signal du réseau afin de permettre à leurs clients de toujours avoir le meilleur service possible.

OneSimCard fonctionne partout dans le monde sur les appareils et téléphones GSM déverrouillés. L'utilisateur ne fait que remplacement tout simplement la carte SIM de son opérateur local par celle de OneSimCard lorsqu'il voyage à l'étranger. Tous les utilisateurs peuvent remplacement leur propre carte SIM en seulement quelques secondes. OneSimCard fournit des services d'itinérance internationaux dans plus de 200 pays. OneSimCard est un service prépayé qui ne nécessite aucun contrat ou ni des frais de connexion, des frais d'abonnement ou des frais mensuels de maintenance. OneSimCard est réellement le meilleur choix de service d'itinérance à l'échelle mondiale.

À propos de OneSimCard

OneSimCard (www.onesimcard.com, www.onesimcard.com.au), une division de Belmont Telecom, Inc., est un important fournisseur de services de téléphonie mobile à l'intention des voyageurs internationaux qui offre des services de données, de téléphonie et de messagerie texte à faible coût à l'échelle mondiale. OneSimCard permet aux voyageurs d'économiser 85 % sur leurs tarifs d'itinérance internationaux par rapport à ce qu'offre leur opérateur typique local de service mobile et a été largement acclamée au sein de l'industrie des services mobiles et des experts en voyage, notamment ceux des revues comme New York Times, Washington Post, Boston Globe et PC Magazine.

SOURCE OneSimCard

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 04:00 et diffusé par :