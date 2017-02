Près de 80 % des entreprises utilisent plus de 10 applications mobiles d'entreprise, le nouveau rapport MobileIron constate







Le rapport énumère les applications d'entreprise les plus populaires et comprend les taux d'adoption pour Apple VPP et DEP

SAN FRANCISCO et MOUNTAIN VIEW, Californie, 14 février 2017 /PRNewswire/ -- L'utilisation des applications mobiles pour les affaires s'intensifie avec près de 80 % des sociétés qui utilisent 10 ou plusieurs applis pour les affaires, selon la troisième édition de la Mobile Security and Risk Review. Ce rapport semestriel, publié aujourd'hui par MobileIron (NASDAQ : MOBL) lors de la conférence RSA de 2017 qui aura lieu à San Francisco du 13 au 17 février, fournit aux dirigeants de la sécurité des TI des informations opportunes sur l'état des applis mobiles d'entreprise, le paysage des menaces mobiles et les risques émergents auxquels font face leurs organisations.

« MobileIron a été fondée sur l'idée que les applis mobiles et les données deviendraient fondamentales à la mobilisation du flux des travaux d'entreprise », a déclaré James Plouffe, le principal architecte de la sécurité chez MobileIron. « Cette édition de la Mobile Security and Risk Review montre que les applis ne sont pas seulement essentielles pour les affaires, mais que les employés dans le monde entier s'appuient sur ces outils pour certaines parties de leurs fonctions qui étaient autrefois reléguées à l'ordinateur de bureau, tels que les présentations et les feuilles de calcul »."

La troisième édition de la Mobile Security and Risk Review met à jour les données de la première moitié de 2016 et aborde un ensemble émergent de menaces mobiles, dont notamment les défaillances de conformité d'entreprise, les appareils infectés, les top applications blacklistées et les risques de perte de données. Pour la première fois, la revue comprend :

les applications d'entreprise les plus populaires

les mesures d'adoption pour le Programme d'achats en volume (Volume Purchase Program ou VPP) et le Programme d'inscription des appareils (Device Enrollment Program ou DEP) d'Apple

les tendances de sécurité d'entreprise pour l'Australie et les Pays-Bas en plus de la Belgique, la France , l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis

, l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis des informations spécifiques sur les industries de services sanitaires et financiers, en plus du gouvernement

L'état des applications d'entreprise

79 % des organisations dans la base mondiale de clients de MobileIron ont plus de 10 applis d'entreprise installées. Près d'un cinquième des organisations (18 %) utilise le VPP pour simplifier le déploiement d'applis d'entreprise aux utilisateurs. Le taux est significativement plus élevé dans les marchés verticaux des soins de santé (29 %) et du gouvernement (25 %). 13 % des organisations utilisent le DEP, qui offre plus de contrôle sur les flottes mobiles d'entreprise. Avec le DEP, les entreprises peuvent imposer des restrictions plus strictes sur les appareils qui sont la propriété et sous la surveillance de la société. Près d'un quart (22 %) des organismes de santé utilise le DEP.

Les applications d'entreprise les plus populaires dans le monde

Pour la première fois, la Mobile Security and Risk Review comprend une liste des applis mobiles d'entreprise gérées les plus populaires. Parmi le top dix des applis mobiles d'entreprise gérées les plus populaires dans le monde, on compte :

Webex AnyConnect Concur Adobe Acrobat Pulse Secure Keynote Numbers Pages Google Maps Word

Les top applications blacklistées

Le top dix des applis consommateurs non gérées les plus souvent blacklistées par les entreprises a changé du 2e au 4e trimestre 2016. Parmi les nouveaux arrivants au top 10 de la liste, on compte Netflix, Outlook et Whatsapp. Parmi le top dix des applis consommateurs non gérées les plus souvent blacklistées au 4e trimestre 2016, on compte :

Angry Birds Dropbox Facebook Whatsapp Twitter Skype OneDrive Outlook Netflix Google Drive

« Lorsqu'une appli consommateur atteint la réceptivité générale des consommateurs, les services de la TI choisissent parfois de la bloquer car elle peut avoir potentiellement accès à des données d'entreprise. La TI ne peut pas protéger les données d'entreprise dans les applis qu'elles ne gèrent pas », a déclaré Plouffe.

Les malwares mobiles grandissent

La fin de 2016 a été truffée de vulnérabilités très médiatisées et de nouvelles familles de logiciels malveillants qui n'étaient pas présents dans la deuxième édition de la Mobile Security and Risk Review. La gravité et la sophistication de ces attaques ont augmenté à des niveaux sans précédent. Parmi les exemples notables, on compte :

le malware Godless : a infecté 850 000 appareils

a infecté 850 000 appareils le malware HummingBad : a infecté 85 000 000 appareils

a infecté 85 000 000 appareils QuadRooter : a été détecté sur environ 900 000 000 appareils

a été détecté sur environ 900 000 000 appareils Gooligan : a compromis un million de comptes utilisateur Google

L'état de la sécurité d'entreprise mobile

Quoique la sophistication des malwares mobiles est en hausse, les entreprises n'ont guère amélioré les meilleures pratiques de sécurité mobile, même dans les secteurs fortement réglementés. Parmi les points saillants de l'hygiène sécuritaire du 4e trimestre 2016, on compte :

l'application de la politique : près de la moitié des sociétés (45 %) n'applique pas les politiques d'appareils

près de la moitié des sociétés (45 %) n'applique pas les politiques d'appareils les politiques surannées : près de 30 % des sociétés comptaient au moins une politique surannée

près de 30 % des sociétés comptaient au moins une politique surannée les appareils disparus : 44 % des sociétés avaient au moins un appareil disparu

44 % des sociétés avaient au moins un appareil disparu les mises à jour du système d'exploitation : seulement 9 % des sociétés ont appliqué des mises à jour OS

seulement 9 % des sociétés ont appliqué des mises à jour OS les appareils compromis : 11 % des sociétés avaient des appareils compromis ayant accès aux données d'entreprise

« La sécurité mobile est encore une nouvelle compétence pour un bon nombre d'organisations et leurs politiques et processus de sécurité internes ne suivent pas les progrès technologiques », a déclaré Plouffe.

À propos de la Mobile Security and Risk Review

La troisième édition de la Mobile Security and Risk Review repose sur des données d'utilisation agrégées et anonymes, partagées par les clients, qui a été compilé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016.

À propos de MobileIron

MobileIron fournit les bases aux entreprises du monde entier leur permettant de se transformer en organismes Mobile First. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.mobileiron.com.

