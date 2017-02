Manufacturiers et exportateurs du Québec salue les déclarations du premier ministre et du président







Les deux pays doivent préserver, voire améliorer leurs échanges commerciaux

MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue les déclarations positives du président américain et du premier ministre du Canada à l'issue des rencontres bilatérales tenues aujourd'hui à Washington.

?L'appréciation que fait l'administration américaine de l'importance des échanges commerciaux avec le Canada laisse entrevoir leur détermination à maintenir ces liens essentiels entre les deux pays.

MEQ salue particulièrement ?la démarche du gouvernement du Canada visant à faire valoir l'avantage commun pour les deux partenaires de préserver et améliorer ces liens. « Le premier ministre Trudeau a eu une bonne journée aujourd'hui à Washington. L'approche du gouvernement du Canada est la bonne » souligne le président de MEQ, Éric Tétrault.

MEQ concentre ses efforts sur la reconnaissance des secteurs de pointe du manufacturier et de l'exportation comme pierres ?angulaires de ces échanges. Le Québec exporte 70 % de ses produits et ses services aux États-Unis, alors que 35 états américains sur 50 ont le Canada comme premier partenaire commercial.

MEQ salue également l'effort du gouvernement du Québec pour faire reconnaître ces avantages. MEQ travaille en collaboration avec les autorités gouvernementales pour faire valoir l'importance du secteur manufacturier dans nos économies intégrées.

À propos de MEQ

MEQ est le leader pour vous aider à régler vos défis en matière de main-d'oeuvre qualifiée, d'innovation et d'exportation. Nous discutons de ces enjeux avec les autorités compétentes et les gouvernements afin de trouver des solutions. Nous offrons du support personnalisé, un calendrier riche en événements et du réseautage entre dirigeants. Nous sommes aussi les plus influents sur la place publique, les tribunes et les médias. Et nous en discutons avec vous, lors de l'une de nos nombreuses visites en usine pour prendre le pouls. MEQ discute aussi avec les gouvernements des questions reliées à la fiscalité et à la réglementation, afin d'avoir un environnement d'affaires plus concurrentiel au Québec. Forts de plus de 1100 membres, nous sommes les seuls à agir à la grandeur du pays grâce à notre composante nationale Canadian Manufacturers and Exporters.

MEQ contribue à votre croissance. Nous sommes une valeur ajoutée dans votre plan d'affaires.

SOURCE Manufacturiers et exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 17:45 et diffusé par :