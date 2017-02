Forage Orbit Garant inc. annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2017







VAL-D'OR, QC, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois et six mois terminées le 31 décembre 2016. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire. Les pourcentages sont calculés selon les chiffres contenus dans les états financiers et pourraient ne pas correspondre aux montants arrondis présentés dans ce communiqué de presse.

Sommaire

($ en millions de dollars,

sauf les résultats par action) Trimestre terminé

le 31 décembre

2016 Trimestre terminé

le 31 décembre

2015 Six mois terminés

le 31 décembre

2016 Six mois terminés

le 31 décembre

2015 Produits tirés de contrats 27,4 $ 21,7 $ 57,9 $ 46,0 $ Bénéfice brut (perte brute) 1,5 $ 1,3 $ 4,4 $ 4,6 $ Marge brute (%) 5,5 5,7 7,6 10,0 Marge brute ajustée (%)¹ 13,6 15,5 15,8 19,0 BAIIA2 0,0 $ 0,3 $ 2,4 $ 2,9 $ Bénéfice net (perte nette) (1,9) $ (1,8) $ (2,1) $ (2,0) $ Bénéfice net (perte nette) par action - de base et dilué(e) (0,05) $ (0,05) $ (0,06) $ (0,06) $ Total des mètres forés 285 583 244 664 603 965 504 126

¹ Conformément aux normes IFRS, le bénéfice brut et la marge brute incluent la dotation aux amortissements. Aux fins de comparaison, la marge brute ajustée est présentée sans la dotation aux amortissements.

2 Le BAIIA est défini comme le résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciation.

« La croissance continue de nos produits et de nos mètres forés reflète la demande croissante que nous connaissons pour nos services de forage à la fois au Canada et à l'international, surtout au Chili. Nos marges et notre rentabilité continuent de refléter des prix plus bas pour les contrats existants au Canada ainsi que des coûts de mobilisation et de démarrage plus élevés, à mesure que nous augmentons nos activités afin de répondre à une demande accrue. Avec des taux d'utilisation qui s'améliorent, nous prévoyons voir un effet positif des améliorations des prix sur les nouveaux contrats au cours du deuxième semestre de l'exercice 2017 », a affirmé Éric Alexandre, Président et chef de la direction d'Orbit Garant.

« Nous sommes encouragés par les indicateurs positifs récents dans l'industrie minière. Les prix de l'or et des métaux de base sont plus élevés que l'année dernière et un plus grand nombre de sociétés minières, y compris les petites sociétés d'exploration et les sociétés intermédiaires, ont été en mesure de lever des capitaux en 2016, les positionnant pour augmenter leurs programmes d'exploration et de mise en valeur en 2017 », a poursuivi M. Alexandre. « Pour l'avenir, nous prévoyons que ces développements pourraient continuer d'avoir un effet positif sur nos activités au Canada et à l'étranger. Avec notre bilan solide, notre présence étendue à l'international, nos efforts en innovation technologique et une offre de service complète, nous croyons que nous sommes bien positionnés pour tirer parti des opportunités de croissance de l'industrie. »

Résultats financiers du deuxième trimestre

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016 (« T2 2017 »), les produits se sont établis à 27,4 M$, une hausse de 26,3 % par rapport à la période de trois mois terminée le 31 décembre 2015 (« T2 2016 »). Les produits au Canada ont été de 20,0 M$ au T2 2017, une légère diminution par rapport à 20,2 M$ au T2 2016, puisque l'augmentation du nombre de mètres forés au cours du trimestre a été compensée par des prix plus faibles au Canada pour les contrats existants. Les produits à l'international ont été de 7,4 M$, en hausse par rapport à 1,5 M$ au T2 2016, ce qui découle de la croissance continue des produits au Chili en raison de l'acquisition de la société chilienne Captagua Ingeniería S.A. (« OG Chile ») par la Société à la fin du deuxième trimestre de l'exercice précédent et, dans une moindre mesure, des produits provenant des nouveaux projets au Ghana et au Kazakhstan.

Orbit Garant a foré 285 583 mètres au cours du T2 2017, une augmentation de 16,7 % par rapport au T2 2016. Les produits moyens consolidés par mètre foré se sont établis à 95,81 $, en hausse par rapport à 84,70 $ pour le T2 2016. L'augmentation des produits moyens consolidés par mètre foré est attribuable à l'augmentation des activités de forage à l'international, y compris une grande proportion des activités de forage spécialisé à marge plus élevée au Chili.

Le bénéfice brut au T2 2017 a augmenté à 1,5 M$, par rapport à 1,3 M$ au T2 2016. La marge brute ajustée, excluant la dotation aux amortissements de 2,2 M$, a été de 13,6 % au T2 2017, par rapport à 15,5 % au T2 2016. La diminution de la marge brute ajustée est principalement attribuable aux prix moins élevés des contrats existants au Canada ainsi qu'aux coûts plus élevés de mobilisation et de démarrage des projets.

Les frais généraux et administratifs s'établissaient à 4,0 M$ (14,5 % des produits) au T2 2017, par rapport à 3,5 M$ (16,2 % des produits) au T2 2016. L'augmentation des frais généraux et administratifs est principalement attribuable à l'expansion des activités au Chili et des autres activités à l'international. La diminution du pourcentage des frais généraux et administratifs par rapport aux produits reflète la discipline financière de la Société lors de son expansion commerciale.

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement (« BAIIA »)1 était nominal au T2 2017, par rapport à 0,3 M$ au T2 2016.

La perte nette de la Société pour le T2 2017 s'est chiffrée à 1,9 M$, ou 0,05 $ par action, par rapport à une perte nette de 1,8 M$, ou 0,05 $ par action, au T2 2016.

Au cours du T2 2017, la Société a généré 2,9 M$ grâce aux activités de financement, comparativement à 2,0 M$ au T2 2016. La Société a remboursé un montant net de 0,4 M$ sur sa facilité de crédit renouvelable et garantie de trois ans (la « Facilité de Crédit ») auprès de la Banque nationale du Canada Inc. (le « prêteur ») au 31 décembre 2016, comparativement à un retrait de 2,0 M$ au T2 2016. Au 31 décembre 2016, la Société avait prélevé 8,7 M$ sur sa Facilité de Crédit, par rapport à 7,4 M$ au 30 juin 2016, et le plein montant a été reclassé de la dette à long terme à la dette courante puisque la Facilité de Crédit arrive à échéance le 19 décembre 2017. Par conséquent, le fonds de roulement a diminué à 36,4 M$ par rapport à 42,9 M$ au 30 juin 2016. La Société discute actuellement avec le prêteur pour renouveler et prolonger la Facilité de Crédit, après quoi la dette pourrait de nouveau être classée à long terme. En décembre 2016, la Société a contracté une facilité de crédit auprès d'Exportation et développement Canada pour un montant de 2,5 M$. Le prêt visait à financer les besoins en immobilisations pour les activités à l'international de la Société. Au 31 décembre 2016, il y avait 35 101 419 actions ordinaires d'Orbit Garant émises et en circulation.

Les états financiers consolidés non audités ainsi que le rapport de gestion d'Orbit Garant pour les périodes de trois et six mois terminées le 31 décembre 2016 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com ou sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Conférence téléphonique

Éric Alexandre, Président et chef de la direction, et Alain Laplante, Vice-président et chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique (en anglais) destinée aux analystes et investisseurs, le mardi 14 février 2017 à 10 h (heure de l'Est). Les numéros de téléphone pour participer à la conférence téléphonique sont le 647 427-7450 ou le 1 888 231?8191. Une retransmission audio en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.orbitgarant.com/en/sites/fog/investors.aspx. La retransmission sera archivée par la suite.

Pour accéder à la reprise de la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro 416 849-0833 ou 1 855 859?2056 et entrer le mot de passe 62198808. Elle sera accessible jusqu'au 21 février 2017.

À propos de Forage Orbit Garant

Depuis son siège social, situé à Val-d'Or, Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international. La Société compte 221 appareils de forage et plus de 900 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

(1) Selon la direction, le BAIIA constitue une mesure supplémentaire utile aux fins de l'évaluation du rendement de l'exploitation compte non tenu du service de la dette, des dépenses en immobilisations, des impôts sur le résultat net et de la dépréciation. Cependant, le BAIIA ne constitue pas une mesure reconnue du résultat conformément aux IFRS et il n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Les investisseurs sont avertis que le BAIIA ne doit pas être interprété comme un substitut du résultat net (qui est déterminé selon les IFRS), comme une indication du rendement de la Société ou comme une mesure de la liquidité et des flux de trésorerie. La méthode que la Société utilise pour calculer le BAIIA pourrait différer considérablement des méthodes utilisées par d'autres sociétés ouvertes et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures analogues utilisées par d'autres sociétés ouvertes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Ces risques et ces incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents réglementés de la Société déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

