Avis aux médias: Manon Massé remettra des pétitions au Directeur général des élections du Québec

QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont prié.es de noter que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, se rendra, à 10h mardi, au bureau du Directeur général des élections du Québec pour lui remettre les pétitions signées par des milliers de personnes au cours de la dernière semaine par des citoyens et citoyennes qui s'opposent à la disparition de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques de la prochaine carte électorale et déplorent le processus qui y a mené.

Mme Massé tiendra un point de presse à sa sortie devant l'édifice, vers 10h, pour expliquer quelles sont les prochaines mesures que compte prendre Québec solidaire pour que la Commission de la représentation électorale change d'avis et qu'elle consulte les électeurs et électrices de la circonscription concernée avant d'entériner sa nouvelle proposition de carte électorale.

DATE : Mardi 14 février 2017 HEURE : 10 heures ENDROIT : Le Directeur général des élections du Québec

Édifice René-Lévesque

3460, rue de La Pérade

Québec (Québec) G1X 3Y5

