Mission de Christine St-Pierre à Cuba - Le Québec consolide ses liens avec Cuba







LA HAVANE, Cuba, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, termine aujourd'hui une mission à Cuba entamée le 11 février dans le cadre de la Foire internationale du livre de La Havane. En plus d'assister aux activités mettant le Québec en vedette à la Foire, la ministre a également participé à différentes rencontres à caractère politique, scientifique et social dans le but d'approfondir les liens qui unissent le Québec et Cuba.

Lors de ses entretiens avec le ministre de la Culture de Cuba, Abel Prieto Jímenez et le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz, Mme St-Pierre a réitéré l'intérêt du Gouvernement du Québec à établir des ponts avec Cuba, ce qui sera facilité par l'ouverture prochaine d'une représentation du Québec à La Havane.

La ministre s'est aussi rendue au Centre national de prévention du VIH/sida, un organisme qui travaille depuis 2015 avec le Comité de Solidarité de Trois-Rivières à la réalisation de projets visant à hausser l'acception sociale des personnes LGBT dans la ville cubaine de Bayamo. Cette initiative, soutenue par le programme Québec sans frontières, permettra en 2017 à neuf jeunes Québécois d'appuyer des actions de sensibilisation sur les droits des minorités sexuelles à Bayamo ainsi qu'à deux jeunes cubains de faire un séjour au Québec afin de se familiariser avec les approches d'organismes québécois qui oeuvrent dans ce domaine. Enfin, Mme St-Pierre a assisté au lancement des travaux du groupe tripartite Québec-Cuba-Chine au Centre de Neurosciences de La Havane (CNEURO) portant sur la recherche cérébrale de pointe, la cartographie du cerveau et la neuroinformatique. Ce groupe de travail est issu d'un accord-cadre signé en septembre 2016 par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et BioCubaFarma, le plus important groupe biotechnologique et pharmaceutique de Cuba, et fait suite au premier protocole d'entente de novembre 2015 entre les FRQ et le CNEURO.

Citation :

« À chacun de mes passages à Cuba depuis novembre 2015, je vois se concrétiser de nouveaux partenariats fructueux entre nos deux sociétés. En plus de permettre aux créateurs québécois l'occasion de faire connaître leur talent ou encore d'offrir des projets porteurs à nos chercheurs, les collaborations avec Cuba contribuent concrètement à l'avancement d'enjeux importants pour le Québec, que ce soit en matière de respect des droits des personnes LGBT ou de rayonnement de l'excellence scientifique québécoise. »

- Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

La Foire internationale du livre de La Havane consacrait cette année une journée spécialement au Québec. Trente-deux auteurs, éditeurs et artistes québécois étaient présents pour des activités culturelles et de maillage professionnel.

­Le projet du Comité de Solidarité de Trois-Rivières et du Centre national de prévention du VIH/sida à Bayamo a reçu un appui financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) de 56 916 $ en 2014-2015 et de 57 532 $ en 2016-2017.

Depuis 20 ans, le MRIF a alloué 2 464 600 $ à des projets à Cuba par l'intermédiaire de ses programmes d'appui aux organismes de coopération internationale : Québec sans frontières (QSF) : 264 jeunes Québécois ont participé ou participeront cette année à un projet de solidarité internationale à Cuba et 10 jeunes cubains actifs au sein d'organismes partenaires ont fait ou feront un stage de deux à trois mois au Québec en lien avec leurs activités professionnelles. Programme québécois de développement international : ce programme a appuyé la réalisation de 10 projets de développement à Cuba , notamment dans les domaines du développement durable et de la santé.

par l'intermédiaire de ses programmes d'appui aux organismes de coopération internationale : La mission du premier ministre et de la ministre St-Pierre à Cuba à l'automne 2016, qui regroupait quelque 60 gens d'affaires représentant 43 entreprises, a généré plusieurs retombées.

à à l'automne 2016, qui regroupait quelque 60 gens d'affaires représentant 43 entreprises, a généré plusieurs retombées. Mentionnons la conclusion de certains partenariats entre des entreprises, des institutions et des organisations cubaines et québécoises, notamment Déclaration commune de coopération multisectorielle entre le Québec et Cuba ; Entente entre l'Institut de Tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et le Système national de formation pour le tourisme cubain (Formatur); Entente entre les Fonds de recherche du Québec et le Centre de neurosciences de La Havane.



