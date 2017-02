JPS 2017 : Tous superhéros !







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et ses membres sont fiers d'être de fidèles partenaires nationaux des Journées de la persévérance scolaire. À cette occasion, le RCJEQ et ses membres souhaitent souligner de nouveau l'engagement et la volonté de tous les jeunes qui leur font confiance depuis 20 ans !

«La persévérance scolaire permet à chaque jeune d'acquérir des aptitudes et des connaissances qui pourront l'aider tout au long de sa vie. La volonté de chaque jeune ainsi que l'engagement dans leur cheminement personnel font de chacun d'eux de véritables superhéros!» a souligné le directeur général du RCJEQ, monsieur Alexandre Soulières.

Les équipes des CJE développent des projets innovants, motivants qui répondent aux besoins spécifiques de chaque jeune afin de leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Les intervenants s'engagent activement, auprès des jeunes, en collaboration avec le milieu scolaire et leur communauté afin de construire un environnement favorisant des expériences génératrices de succès pour la jeunesse et ainsi devenir des personnes ressources complémentaires dans leur plan de réussite éducative.

Du 13 au 17 février, les activités organisées par les CJE dans le cadre des JPS2017 sont diffusées sur la page Facebook et le compte Twitter du RCJEQ avec le mot-clic #JPSdanslesCJE.

À propos des Journées de la persévérance scolaire

Les Journées de la persévérance scolaire qui se tiennent cette année sous la thématique «Soyez un superhéros» sont chapeautées par les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec ainsi que de nombreux partenaires.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

Pour trouver votre CJE : www.trouvetoncje.com

SOURCE Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 16:38 et diffusé par :