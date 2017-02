Le premier ministre Trudeau conclut une rencontre fructueuse à Washington avec le président Trump







WASHINGTON D.C., le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation unique et inégalée. Le partenariat qui nous unit est le plus durable, pacifique et mutuellement bénéfique qui existe entre deux pays. Ce partenariat est façonné par notre géographie partagée, des intérêts communs ainsi que par l'une des relations économiques les plus importantes et les plus étendues au monde. Des millions de bons emplois pour la classe moyenne dépendent de cette relation.

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa première rencontre officielle avec le président des États-Unis, Donald J. Trump.

Lors de leurs rencontres bilatérales, les deux dirigeants ont abordé divers sujets d'intérêt mutuel, notamment le commerce et l'investissement ainsi que la sécurité nationale, continentale et internationale. Ils ont discuté de leur objectif commun qui consiste à trouver des moyens de bâtir des économies au sein desquelles la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie ont de meilleures chances de réussir et de prospérer. Ils ont également parlé de la façon dont cette relation a permis de créer des emplois pour nos citoyens et des occasions pour nos entreprises.

Par la suite, les deux dirigeants ont participé à une table ronde avec des femmes du monde des affaires occupant un poste de cadre, où ils ont annoncé la création du Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs d'entreprises. Cette initiative aidera à donner plus de moyens aux entreprises dirigées par des femmes et à stimuler la croissance économique et la compétitivité, tant au Canada qu'aux États-Unis, en plus d'accroître l'intégration de nos économies.

À la suite de la table ronde et du dîner offert par le président Trump, les deux dirigeants ont diffusé une déclaration commune et tenu un point de presse.

Citation

Le partenariat qu'entretiennent le Canada et les États-Unis est essentiel à notre prospérité et notre sécurité communes. Il est depuis longtemps un modèle pour le reste du monde. Ma rencontre avec le président Trump et des membres de l'administration américaine a été productive, et je suis impatient de travailler avec les États-Unis afin de créer plus d'occasions pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre Trudeau a également tenu deux rencontres additionnelles : l'une avec le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan , et l'autre, avec le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

, et l'autre, avec le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Le Canada et les États-Unis ont la plus importante relation commerciale au monde. Les échanges bilatéraux entre les deux pays ont totalisé plus de 885 milliards de dollars en 2015, et le Canada est le fournisseur le plus sûr en matière énergétique des États-Unis.

et les États-Unis ont la plus importante relation commerciale au monde. Les échanges bilatéraux entre les deux pays ont totalisé plus de 885 milliards de dollars en le Canada est le fournisseur le plus sûr en matière énergétique des États-Unis. Le Canada est le plus important marché d'exportation pour 35 États américains, et le commerce et l'investissement bilatéral soutiennent des millions d'emplois des deux côtés de la frontière.

est le plus important marché d'exportation pour 35 États américains, et le commerce et l'investissement bilatéral soutiennent des millions d'emplois des deux côtés de la frontière. Les deux pays partagent la plus longue frontière protégée au monde; plus de 400 000 personnes et 2,4 milliards de dollars en biens et services la traversent chaque jour.

Liens connexes

