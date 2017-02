Modernisation des arénas et des centres de curling du Québec - Investissement de 1 M $ pour l'Auditorium de Verdun et l'aréna Denis-Savard







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pour assurer la pérennité de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et la députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon, ont annoncé aujourd'hui qu'un investissement maximal de 1 million de dollars avait été accordé à la Ville de Montréal, pour remplacer le système de réfrigération.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des investissements, pouvant atteindre près de 57 millions de dollars, qu'annonçait ce matin le ministre Proulx pour permettre la réalisation de 80 projets de modernisation, grâce au Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

Citations :

« Le choix que nous faisons d'investir dans ces infrastructures contribue à améliorer la qualité de vie de la population. Nous devons assurer la pérennité des arénas et des centres de curling pour permettre aux gens de pratiquer leurs sports et leurs activités dans des installations modernes et sécuritaires. Cet investissement démontre à quel point le bien-être et la qualité de vie sont au coeur des priorités du gouvernement. »

- Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx

« Les arénas font partie de ces lieux où les gens peuvent se rassembler, s'amuser, socialiser et développer un sentiment d'appartenance à la communauté. Cet investissement est une excellente nouvelle pour les sportifs et les familles de la région de Montréal. »

- Le ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Je suis très heureuse de cette annonce, qui bénéficiera particulièrement à la population de Verdun. Cet investissement permettra d'assurer la pérennité de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

- La députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon

Faits saillants

Ce projet compte parmi les 80 qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable à la suite du deuxième appel de projets lancé en juillet 2016. L'aide ministérielle maximale pour l'ensemble des projets est évaluée à près de 57 millions de dollars.





Mentionnons qu'un nouvel appel de projets sera lancé dans le cadre du programme au printemps.

À propos du programme

Le programme s'adresse aux organismes municipaux et scolaires ainsi qu'aux organismes à but non lucratif pour des travaux à réaliser d'ici mars 2020. Il fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique et est financé par le produit de l'impôt sur le tabac, prélevé en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Les normes du programme permettent d'obtenir une aide financière pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles, soit un maximum de 700 000 $ dans le cadre du premier volet et de 300 000 $ dans le cadre du deuxième.

