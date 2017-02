Communiqué de presse: Le CIJA condamne fermement les appels à la destruction des Juifs dans une mosquée montréalaise







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, le Canadian Investigative Journal (CIJnews.com) a rapporté, qu'à au moins deux occasions en 2014, un imam du Centre islamique Al-Andalous de Montréal, Sayyed al-Ghitaoui, a appelé à la destruction des Juifs.

Dans ses sermons, al-Ghitaoui a imploré Allah de «détruire les Juifs maudits», de «les tuer un par un» et de «rendre leurs enfants orphelins et leurs femmes veuves».

Reuben Poupko, co-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes-Québec (CIJA-Québec), a publié la déclaration suivante:

« Nous condamnons dans les termes les plus forts ces appels explicites à la mort des Juifs. Une telle rhétorique haineuse et violente n'a pas sa place dans notre démocratie ou dans aucune religion.

«Nous avons porté cet incident à l'attention de la police et nous nous apprêtons à déposer une plainte formelle car nous croyons que ces déclarations peuvent constituer une violation du Code criminel.

«Nous exhortons le gouvernement et les leaders de la société civile et de toutes les religions du Québec à se joindre à nous pour condamner ces commentaires odieux et inacceptables.

« Notre société doit être en mesure de faire la distinction entre des sentiments anti-musulmans et la condamnation de propos clairement haineux et exprimés au nom de l'islam ».

Pour lire des extraits vidéo des sermons : http://www.cija.ca/fr/category/communiques-de-presse/

