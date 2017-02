Les Journées de la persévérance scolaire : du 13 au 17 février 2017 - Soyez un superhéros de la persévérance scolaire !







LÉVIS, QC, le 13 fév. 2017 /CNW Telbec/ - Les Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) lancent dès aujourd'hui leur campagne annuelle pour souligner les Journées de la persévérance scolaire (JPS) et sensibiliser la population à l'importance du rôle de chacun en la matière. Même si le taux de diplomation se maintient à 77,8 % dans la région, il existe une grande disparité entre les taux des différents milieux, et certains demeurent préoccupants. Le décrochage scolaire engendre des frais annuels de 1,9 milliard de dollars pour le Québec1, en plus d'entraîner des conséquences personnelles et sociales importantes.

Savoir reconnaître un superhéros

Sous le thème « Soyez un superhéros : la persévérance scolaire c'est l'affaire de tous », PRÉCA lance à la population de Chaudière-Appalaches une mission collective : créer une vague déferlante de reconnaissance de superhéros. « C'est un petit moment d'arrêt pour reconnaître et remercier les superhéros qui changent le monde et encouragent la persévérance scolaire, un jeune à la fois! », a indiqué madame Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA.

Deux façons de s'impliquer

La boîte Espace-photo est offerte gratuitement aux groupes souhaitant souligner dans leur milieu l'apport d'un superhéros et l'immortaliser par un égoportrait. Il suffit de trouver les superhéros, de les prendre en photo avec les accessoires de la boîte et de la diffuser sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #JPS2017.

De plus, l'Escouade persévérance parcourra la région pour reconnaître et récompenser les bons coups en allant à la rencontre de superhéros qui ont été nommés par leurs pairs. « Nous avons à ce jour une centaine de personnes à féliciter dans tout Chaudière-Appalaches. Des étudiants, des professeurs, des directeurs, des intervenants et des employeurs qui font une différence dans notre région et qui sont nos superhéros. Nous souhaitons ainsi les encourager à poursuivre leurs efforts. », a ajouté Mme Cyr.

Chaudière-Appalaches vise toujours plus haut

Même si la région fait bonne figure en matière de persévérance scolaire, il reste encore du chemin à parcourir pour créer des conditions optimales afin que les jeunes ajoutent dans leur coffre à outils une formation qualifiante qui leur permettra de réaliser leurs aspirations professionnelles.

« Afin de permettre le développement de notre région et de ses territoires, nous aurons besoin du plein potentiel de chacun de nos jeunes », a poursuivi monsieur Normand Lessard, président de PRÉCA.

Pour plus de renseignements sur les superhéros ou les activités à venir, visitez le http://www.preca.ca/commentparticiperjps/ .

À propos de PRÉCA

PRÉCA vise à reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation et de développement liées à la persévérance scolaire et aux carrières scientifiques et technologiques. Son mandat principal est de réaliser le plan d'action 2017 -2022 de l'entente spécifique sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et technologiques.

À propos des JPS

Présentes dans le coeur des Québécois depuis près de 10 ans, les JPS sont un moment important pour rappeler l'importance d'encourager nos jeunes à persévérer afin de réaliser un parcours scolaire accompli. La campagne nationale des JPS 2017 ne pourrait avoir lieu sans le soutien et la collaboration du partenaire principal, la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi que de précieux partenaires comme Avenir d'enfants, Fondation Desjardins et les milieux de l'éducation, du communautaire, les associations de municipalités et de gens d'affaires et la société civile qui ont répondu à l'appel, de même que les organismes jeunesse et communautaires.





