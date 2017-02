Le gros lot de 60 M$ remporté au Québec pour une deuxième fois! - Un couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean partage son gain avec des proches







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Mme Marie-Josée Picard et M. Carl Villeneuve sont les heureux détenteurs d'un billet gagnant de 60 M$, soit le gros lot du Lotto Max du 10 février. Les deux résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont choisi de partager leur gain avec des membres de leurs familles, soit leurs enfants, leurs pères, et leurs frères et soeurs. Ce gain survient environ un mois après qu'un groupe de 28 personnes eut remporté un autre gros lot de 60 M$ au Lotto Max.

Les gagnants ont reçu leurs chèques lors d'une rencontre avec les médias tenue au bureau de Loto-Québec à Québec.

Le couple chanceux a partagé son gain avec les proches suivants :

Anick Picard , de la Capitale-Nationale;

, de la Capitale-Nationale; Carl Picard , de la Capitale-Nationale;

, de la Capitale-Nationale; Jean-Yves Picard , du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

, du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Michel Joseph André Picard, de l' Ontario ;

; Pierre Joseph Patrick Picard ; de la Colombie-Britannique;

; de la Colombie-Britannique; Denis Villeneuve , du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

, du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Jean-Denis Villeneuve , du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

, du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Marc-Olivier Villeneuve ; du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

; du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Marie-Ève Villeneuve; du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

Léon Maurice Villeneuve ; du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

; du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Line Villeneuve ; du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En bref

Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 60 000 000 $

Catégorie : gros lot

Chances de remporter le gros lot : 1 sur 28 633 528 avec 1 participation

Date du tirage : 10 février 2017

Lieu de résidence des gagnants : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Détaillant vendeur : Accommodation Chez François (677, boulevard Tadoussac , Canton- Tremblay )

, Canton- ) Ce détaillant recevra un lot de 600 000 $, équivalant à 1 % du gain

Centre de réclamation : bureau de Québec

Réactions des gagnants

M me Picard et M. Villeneuve ont appris qu'ils remportaient 60 M$ en faisant vérifier leur billet au dépanneur.

Picard et M. Villeneuve ont appris qu'ils remportaient 60 M$ en faisant vérifier leur billet au dépanneur. Ils avaient toujours dit que s'ils gagnaient un gros lot, ils le partageraient avec leurs proches.

C'est donc sans tarder qu'ils ont téléphoné aux membres de leurs familles pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Les gagnants comptent rester au travail et laisser retomber la poussière.

Un deuxième gros lot de 60 M$ remporté au Québec en un mois!

C'est la deuxième fois que le gros lot de 60 M$ est remporté au Québec. Au tirage du 6 janvier, un groupe de 28 résidents de la Montérégie et du Centre-du-Québec ont en effet été les premiers à mettre la main sur le gros lot maximal du Lotto Max.

Un mois de janvier record à la loterie

Les Québécois ont eu la main chanceuse à la loterie lors du premier mois de 2017. Au total, 14 lots de 1 M$ ou plus ont été réclamés, faisant pas moins de 39 millionnaires! Dans les deux cas, il s'agit de records, pour un seul mois, dans l'histoire de Loto-Québec.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, un nombre record de 104 lots de 1 million de dollars ou plus ont été gagnés au Québec.

