Investissements Manuvie annonce des changements à l'équipe des actions fondamentales canadiennes







TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui que des changements seraient apportés à l'équipe des actions fondamentales canadiennes de Gestion d'actifs Manuvie. Les changements sont mis en place pour assurer une transition en douceur au niveau de la direction de l'équipe et pour permettre aux membres de continuer à mettre en application leur stratégie de placement et à livrer des résultats pour les investisseurs.

Les changements sont les suivants :

Monika Skiba , chef de l'équipe des actions fondamentales canadiennes, a annoncé qu'elle prenait sa retraite, avec prise d'effet en décembre 2017.

, chef de l'équipe des actions fondamentales canadiennes, a annoncé qu'elle prenait sa retraite, avec prise d'effet en décembre 2017. Patrick Blais , auparavant directeur général et gestionnaire de portefeuille principal, a été promu co-chef de l'équipe et assumera la totalité des fonctions de direction après le départ à la retraite de M me Skiba.

, auparavant directeur général et gestionnaire de portefeuille principal, a été promu co-chef de l'équipe et assumera la totalité des fonctions de direction après le départ à la retraite de M Skiba. Susan Da Sie , gestionnaire de portefeuille à l'égard de certaines stratégies axées sur le rendement, a quitté Gestion d'actifs Manuvie.

M. Blais est un professionnel en placement chevronné et compte plus de 18 années d'expérience dans le monde des placements, dont plus de six années passées auprès de Gestion d'actifs Manuvie. Il est titulaire de la désignation d'analyste financier agréé et est Fellow de la Society of Actuaries. Ses années d'expérience dans le secteur, combinées à sa relation de travail étroite avec Mme Skiba au sein de l'équipe des actions fondamentales canadiennes, font de lui la personne idéale pour reprendre la direction de l'équipe. L'équipe gère les stratégies de base en matière de rendement total, le Mandat privé Actions canadiennes Manuvie, la Catégorie de titres canadiens Manuvie et le Fonds de titres canadiens Manuvie ainsi que le volet titres de capitaux propres de la Catégorie équilibrée d'actions canadiennes Manuvie. Mme Skiba demeurera chez Gestion d'actifs Manuvie et travaillera en étroite collaboration avec M. Blais pour gérer l'équipe et ses stratégies jusqu'à son départ à la retraite.

Nous annonçons également que M. Cavan Yie, auparavant analyste au sein de l'équipe, a été nommé gestionnaire de portefeuille et se joint ainsi à Mme Skiba et à M. Blais à titre de co-gestionnaires de portefeuille chargés des stratégies de rendement total de l'équipe.

L'équipe gère également les stratégies de base axées sur le revenu, qui demeurent sous la direction de M. Steve Belisle. En collaboration avec M. Christopher Mann, également gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe, M. Belisle est chargé de la gestion de la Catégorie de croissance de dividendes canadiens Manuvie, du Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie, de la Catégorie de revenu de dividendes canadiens Manuvie et du Fonds de revenu de dividendes canadiens Manuvie ainsi que du volet titres de capitaux propres de la Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie, de la Catégorie de revenu mensuel canadien Manuvie, du Fonds de revenu mensuel canadien Manuvie, du Fonds de revenu prudent Manuvie et du Fonds tactique de revenu Manuvie.

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada, Investissements Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande variété de produits, notamment des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Gestion d'actifs Manuvie

Gestion d'actifs Manuvie, la filiale mondiale de gestion d'actifs de Manuvie, propose des solutions globales de gestion d'actifs aux investisseurs. Son expertise en placement englobe une large gamme de catégories d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition de l'actif. Au 31 décembre 2016, l'actif géré pour Gestion d'actifs Manuvie se chiffrait à environ 461 milliards de dollars canadiens (343 milliards de dollars américains, 278 milliards de livres sterling, 325 milliards d'euros).

L'expertise en placement des unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics englobe une gamme complète de catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe cotés, de même que les stratégies de répartition de l'actif. Gestion d'actifs Manuvie possède des bureaux de placement dotés de toutes les capacités nécessaires en matière de placement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. Elle exerce aussi en Chine des activités de gestion d'actifs par l'intermédiaire de sa coentreprise Manulife TEDA. Les unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics fournissent également des services de gestion de placements aux particuliers par l'intermédiaire des produits de Manuvie et de John Hancock. John Hancock Asset Management est une unité de Gestion d'actifs Manuvie.

Des renseignements supplémentaires sur Gestion d'actifs Manuvie sont disponibles sur le site GAmanuvie.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. À la fin de 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens (728 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

