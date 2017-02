Subaru Canada : Meilleure marque grand public pour la troisième année de suite et gagnant de quatre prix de segment décernés par ALG







MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer avoir gagné pour la troisième année de suite le prix Meilleure marque grand public dans le cadre de la remise des prix 2017 Meilleure valeur résiduelle au Canada décernés par ALG. De plus, quatre modèles Subaru ont reçu des prix de segment.

Référence de l'industrie, ALG prévoit les valeurs résiduelles et de dépréciation des véhicules. Cette neuvième remise annuelle de prix décernés par ALG récompense les modèles 2017 qui conserveront une valeur résiduelle projetée supérieure à tous les autres modèles de la même catégorie. En particulier, le prix Meilleure marque grand public célèbre les modèles d'un constructeur qui conservent leur valeur mieux que tout autre constructeur grand public au Canada. Subaru reçoit ainsi le prix 2017 pour la troisième année consécutive, un jalon impressionnant que Subaru a atteint deux fois dans l'histoire de remise de prix d'ALG.

« Une exécution uniforme et des stratégies de ventes pratiques ont permis à Subaru de remporter trois fois de suite le prix Meilleure valeur résiduelle parmi les marques grand public. Des légions de fervents ont permis à Subaru de passer du statut de marque créneau à celui de constructeur qui fait l'envie de l'industrie automobile, une marque qui enregistre une augmentation des ventes et qui ne parvient toujours pas à répondre à la demande en constante croissance. Il en résulte des prix de revente élevés, de faibles incitatifs et des valeurs résiduelles qui dominent la concurrence », a déclaré Jim Nguyen, président d'ALG.

« Recevoir pour la troisième année de suite le prix Meilleure marque grand public dans le cadre de la remise des prix 2017 Meilleure valeur résiduelle au Canada décernés par ALG souligne encore une fois l'excellent rapport qualité-prix dont bénéficient les propriétaires de Subaru », a déclaré Shiro Ohta, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Lorsqu'on associe les nouvelles accolades décernées par ALG au rapport d'IHS Automotive qui précise que 98 p. 100 de toutes les Subaru vendues au Canada au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route, on obtient une formule gagnante basée sur la durabilité, la fiabilité et la valeur. »

Le premier prix de segment parmi les quatre décernés revient à la Subaru Impreza, gagnante 2017 du segment des voitures compactes. Figurant toujours dans les deux premières places du segment et sept fois au palmarès des gagnants au cours des neuf dernières années, l'Impreza continue d'être un excellent choix en matière de durabilité et de fiabilité.

« Dans le segment hyperconcurrentiel des compactes, l'Impreza se distingue en offrant de série le moteur emblématique SUBARU BOXER et la traction intégrale, tant sur la version berline que sur la version 5 portes », a déclaré Jim Nguyen. « La durabilité légendaire des modèles de la marque ainsi que l'héritage de l'Impreza ont valu à ce modèle la première place de sa catégorie, à savoir le prix Meilleure valeur résiduelle pour le tout nouveau modèle 2017. »

Pour la septième année de suite, le Subaru Outback reçoit le prix Meilleure valeur résiduelle au Canada dans le segment des utilitaires intermédiaires à deux rangées de sièges. Il s'agit d'un exploit digne de mention, puisque les prix Valeur résiduelle d'ALG sont remis au Canada depuis neuf ans seulement.

« Le modèle Subaru emblématique a remporté son septième prix consécutif Meilleure valeur résiduelle en livrant exactement ce que les clients avisés exigent d'un utilitaire intermédiaire à deux rangées de sièges : bon rendement énergétique, sécurité et bonne prestation sur route, le tout réuni dans un design attrayant et sobre », a déclaré Jim Nguyen.

Le Subaru Crosstrek 2017 a reçu le prix ALG 2017 Meilleure valeur résiduelle au Canada dans le segment des utilitaires sous-compacts, un deuxième prix consécutif pour ce multisegment compact qui a eu une si grande influence sur le marché de l'automobile.

« Bénéficiant des caractéristiques Subaru habituelles, comme la traction intégrale de série ainsi que le style et les capacités hors route robustes, le Crosstrek se révèle le plus récent d'une longue liste de modèles Subaru à gagner le prix Meilleure valeur résiduelle. Des caractéristiques de sécurité novatrices, comme Siri Eyes Free et le système EyeSight, réunies dans un design sport comblent les consommateurs les plus exigeants et les plus soucieux de rapport qualité-prix dans le segment en plein essor des utilitaires sous-compacts », a déclaré Jim Nguyen.

Dans le très concurrentiel segment des voitures sport, les Subaru WRX et WRX STI procurent des performances palpitantes, une polyvalence toutes saisons, la fiabilité et un prix de départ très attrayant. Ces atouts ont permis aux WRX et WRX STI de récolter les honneurs de Meilleure voiture sport 2017 pour la deuxième fois de suite et la sixième fois en neuf ans.

« Subaru bénéficie d'une perception très favorable et d'une réputation bien établie comme leader des modèles hautes performances à moteur turbo, ce qui a permis à la WRX de s'imposer comme choix de facto pour les consommateurs qui cherchent le mélange parfait de performances et de sécurité », a mentionné Jim Nguyen. « Pour une nouvelle génération de fervents de performances, rien ne se compare à la puissance brute et à la motricité exceptionnelle qu'autorise la traction intégrale de la Subaru WRX. Avec le soutien de la marque Subaru et un historique éprouvé de hautes performances, la WRX a reçu d'ALG le prix Meilleure valeur résiduelle au cours de chacune des trois années qu'elle a été livrable comme modèle autonome. »

En outre, la Subaru Legacy 2017 s'est classée deuxième dans le très populaire segment des intermédiaires, marquant la troisième année consécutive que la Legacy termine parmi les deux premières. Dans le segment des voitures sport, la BRZ 2017 s'est aussi classée deuxième, signant sa cinquième année de suite parmi les deux premières places.

Les prix Meilleure valeur résiduelle au Canada d'ALG reconnaissent les réalisations exceptionnelles des constructeurs automobiles dont les modèles conservent le pourcentage le plus élevé du prix d'origine au bout de trois ans (marques de luxe) et de quatre ans (marques grand public). Les prix sont décernés à 27 catégories automobiles et aux deux marques présentant les meilleures valeurs résiduelles projetées toutes catégories (marques grand public et de luxe). Les prix de cette année portent sur les modèles 2017.

Établie à Santa Monica (Californie), avec des bureaux à Toronto (Ontario), ALG est un important fournisseur de données et de services de consultation pour le secteur automobile. ALG fait figure de référence en matière de projections des valeurs résiduelles en Amérique du Nord et publie un guide des valeurs résiduelles pour tous les véhicules vendus au Canada et aux États-Unis. ALG établit des projections sur la valeur résiduelle des véhicules depuis plus de 50 ans, tant au Canada qu'aux États-Unis. ALG est une filiale de TrueCar, Inc. Pour en savoir plus, visitez www.alg.com.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

