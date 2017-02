Avis aux médias - Lancement du Défi Santé 2017







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Capsana invite les représentants des médias au lancement de la 13e édition du Défi Santé, le rendez-vous annuel des Québécois pour mettre leur santé en priorité ! Le Défi Santé appuie la Politique gouvernementale de prévention en santé, lancée en octobre 2016, en favorisant l'adoption de saines habitudes de vie.

QUOI : Lancement du Défi Santé 2017



QUAND : Vendredi 17 février, 11 h 30



OÙ : Chaufferie (CO-R700) du pavillon Coeur des sciences de l'UQAM

175, avenue du Président-Kennedy

Montréal (QC) H2X 3P2

L'événement se déroulera notamment en présence de :

D r Martin Juneau , directeur de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal et coprésident de Capsana ;

, directeur de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal et coprésident de Capsana ; D r Louis Gagnon , coprésident et fondateur de Capsana ;

, coprésident et fondateur de Capsana ; M me Anaïs Favron , porte-parole de la campagne ;

porte-parole de la campagne ; M. Guy Desrosiers , chef de la direction de Capsana ;

, chef de la direction de Capsana ; plusieurs partenaires et collaborateurs.

Le Défi Santé 2017 aura lieu du 30 mars au 10 mai prochains. Il sera possible de s'y inscrire à compter du 15 février à DefiSante.ca.

À propos du Défi Santé

Lancé en 2005, le Défi Santé est une vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie. Depuis sa création, cette campagne a généré plus de 1,4 million d'inscriptions. Réalisé par Capsana, le Défi Santé est présenté par IGA, en collaboration avec la Financière Sun Life. Sa tenue est rendue possible grâce au soutien et à l'appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de Québec en Forme, du Fonds TELUS, en partenariat avec les Directions régionales de santé publique. Il est réalisé en partenariat avec Hydro-Québec, Becel, Fontaine Santé, Athentikos, OMAX, Maison Orphée, Compliments, Cardio Plein Air et d'autres partenaires privés. Pour en savoir plus, visitez DefiSante.ca.

SOURCE Capsana

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 15:39 et diffusé par :