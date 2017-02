Placements Franklin Templeton remporte le prix DALBAR du meilleur service pour une 11éme année consécutive au Canada







TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - La Société de Placements Franklin Templeton a reçu le prix du meilleur service dans le domaine des fonds communs de placement de 2016 de DALBAR Canada, ce qui marque la 11e année consécutive où la société remporte un prix dans la catégorie de la distribution par courtiers, et la 4e consécutive où elle se retrouve en tête de classement pour la qualité globale de son service à la clientèle dans le secteur des fonds canadiens.

« La reconnaissance continue de DALBAR depuis plus d'une décennie reflète notre engagement inébranlable à offrir un service exemplaire à nos clients et à leur fournir des solutions de placement afin de les aider à épargner pour l'avenir », a affirmé Duane Green, président et chef de la direction, Société de Placements Franklin Templeton.

Les prix DALBAR sont une marque de reconnaissance décernée aux entreprises de services financiers qui se sont démarquées de leurs pairs sur le plan du service à la clientèle après une année complète d'évaluation exhaustive.

« Nous sommes fiers que notre équipe de service à la clientèle soit honorée année après année. Nous continuons de nous dévouer à offrir un niveau de service élevé à nos conseillers et à nos investisseurs », a déclaré Ghion Shewangzaw, premier vice-président et chef de l'agence des transferts au Canada à la Société de Placements Franklin Templeton.

Chaque année, DALBAR effectue des analyses rigoureuses afin d'évaluer plusieurs aspects du service des sociétés, notamment la connaissance des produits et des procédures, le professionnalisme, la facilité avec laquelle elles exercent leurs activités et leur capacité à approfondir les relations avec la clientèle.

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] est une société mondiale de gestion de placements connue sous le nom de Placements Franklin Templeton. Placements Franklin Templeton fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actifs - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. Les plus de 650 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 31 janvier 2017, son actif géré s'élevait à plus de 728 G$ US, soit plus de 948 G$ CA.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca ou communiquer avec Franklin Templeton à l'aide de Twitter (@FTI_Global) et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

