Placements Empire Vie nomme Ashley Misquitta au poste de gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 13 fév. 2017) - Placements Empire Vie Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ashley Misquitta, CFA, à titre de gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines, au sein de l'équipe de Placements Empire Vie. Il sera responsable de la gestion du FPG de valeur américaine de l'Empire Vie.

Il possède plus de 14 années d'expérience dans le secteur. Il a occupé des postes aux responsabilités croissantes auprès de diverses sociétés de gestion de placements, dont le poste de cogestionnaire d'un fonds d'actions américaines primé auprès de l'une des principales sociétés de placements au Canada.

« Je suis heureux d'accueillir Ashley Misquitta parmi nous. Il partagera ses connaissances approfondies du marché boursier américain avec les membres de notre équipe de placements. Sa philosophie de placements s'accorde bien à notre style de placement prudent, discipliné et axé sur la valeur qui met l'accent sur la protection en cas de marchés baissiers afin d'aider à préserver et à faire croître le patrimoine des clients », affirme Ian Hardacre, vice-président principal et chef des placements, Placements Empire Vie Inc.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris les fonds de placement garantis de l'Empire Vie. Au 30 septembre 2016, la société gérait des actifs de 15,9 milliards de dollars. Suivez Placements Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @empirelifeinv ou visitez notre site Web au www.placementsempirevie.ca pour obtenir plus de détails.

