Avec l'ajout d'avenants pour risques multibranches, Chubb augmente la portée de son Service cyberrisques mondial de 100 M$







PHILADELPHIE, le 13 février 2017 /CNW/ -- Les gestionnaires de risque et les chefs de la sécurité informatique doivent connaître les cyberrisques de leur entreprise dans les moindres détails. Il s'agit d'une tâche complexe, exacerbée par le besoin de coordonner les lacunes potentielles du portefeuille d'assurance transigé par l'entremise de plusieurs courtiers et souscrit auprès de plusieurs assureurs. Et cette situation est d'autant plus difficile avec l'évolution constante des technologies, ce qui peut augmenter les risques cybernétiques : notamment en matière de dommages matériels, de pertes d'exploitation, de dommages corporels et autres. La nouvelle gamme d'avenants multirisques relatifs au Service cyberrisques mondial de Chubb aide les gestionnaires de risque à combler les lacunes d'assurance de leur portefeuille et leur permet de répondre avec confiance aux préoccupations de leur haute direction ou conseil d'administration.

«?Nous sondons régulièrement nos clients et nos courtiers pour confirmer que nous leur offrons les produits et services d'assurance dont ils ont besoin. Après qu'ils nous aient fait part de leurs inquiétudes entourant la possibilité de failles de leur portefeuille d'assurance, nous avons développé un sommaire de scénarios de sinistres, afin de cerner les failles existantes dans les polices cyberrisques, de biens et de risques divers disponibles dans le marché. Nous avons ensuite utilisé les renseignements acquis lors de cet exercice pour mettre sur pied nos avenants relatifs au Service cyberrisques mondial de Chubb pour les biens ainsi que pour les risques divers », a expliqué Michael J. Tanenbaum, Vice-président principal, Risques financiers, Amérique du Nord, Chubb. «?Nous savons que les polices varient d'un assureur à l'autre et c'est pourquoi nous avons conçu nos avenants de manière à ce qu'ils soient personnalisables. Chaque titulaire de police pourra donc adapter sa police pour répondre aux lacunes de son propre portefeuille. Nous lançons également notre sommaire de scénarios de sinistres afin de les aider à identifier immédiatement les lacunes en question.?»

Chubb a lancé son Service cyberrisques mondial en 2015. Il s'agit d'une solution intégrée de pointe qui peut aider les entreprises à évaluer leurs cyberrisques et leurs risques en protection de la vie privée, qui comprend des services de prévention des risques pour réduire les sinistres, donne accès à plusieurs services suivant une atteinte à la protection des données, et offre une capacité pouvant atteindre 100 M$. Le tout dans une seule police.

La gamme d'avenants relatifs au Service cyberrisques mondial de Chubb :

Permet aux titulaires de police de personnaliser leur portefeuille d'assurance existant, afin de combler des brèches liées à leurs cyberrisques;

L'avenant risques divers procure une assurance applicable aux différences de conditions « DIC » à la police umbrella en première ligne énumérée au contrat, y compris une protection provisoire en cas de conflits liés à la couverture;

L'avenant applicable aux biens procure à la fois une assurance applicable aux différences de conditions « DIC » et une applicable aux différences de limites « DIL » pour la police biens énumérée au contrat en cas de sinistres ou dommages liés à des événements découlant d'une faille cybernétique;

Inclut un traitement des sinistres professionnel, offert par l'équipe d'experts en sinistres de Chubb, avec la possibilité d'accéder à l'Équipe d'intervention en cas de cyberincident de Chubb si nécessaire;

Offre un seul point de contact aux gestionnaires de risques, en plus de l'expertise des souscripteurs multibranches et des experts en sinistres de Chubb, afin de gérer les cyberrisques présents à travers plusieurs branches d'assurance.

Le présent document n'est qu'un résumé du produit. Veuillez vous référer à la police émise pour les termes et conditions. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans toutes les provinces et territoires.

À propos de Chubb

Lorsqu'on parle d'assurances IARD, Chubb est la plus grande compagnie cotée en bourse du monde entier. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que société spécialisée en souscription, nous évaluons, encourons et gérons les risques avec discernement et rigueur, en plus de traiter et de rembourser nos réclamations d'une manière équitable et rapide. Notre compagnie se distingue grâce à un large éventail de produits et services, une vaste capacité de distribution, une santé financière exceptionnelle, ainsi que par sa présence locale à travers le monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est une composante de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de haute direction à Zurich, New York et Londres, ainsi que dans plusieurs autres villes du monde, et elle emploie environ 31?000 personnes aux quatre coins du globe. Pour plus de détails, veuillez visiter le www.chubb.com/ca-fr.

