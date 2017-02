George Weston limitée - Communiqué







TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Le conseil d'administration de George Weston limitée (TSX : WN) a annoncé qu'il a déclaré un dividende trimestriel sur les actions privilégiées de série I de George Weston limitée de 0,3625 $ par action, payable le 15 mars 2017 aux actionnaires inscrits en date du 28 février 2017.

George Weston limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882 et, par l'entremise de ses filiales actives, elle est l'un des groupes de transformation et de distribution alimentaire les plus importants en Amérique du Nord. George Weston limitée compte deux secteurs opérationnels à présenter : Weston Foods et Loblaw, qui est exploité par Les Compagnies Loblaw limitée. Weston Foods exerce principalement ses activités dans le secteur des produits de boulangerie en Amérique du Nord. Loblaw est le plus grand détaillant canadien et propose aux Canadiens des produits alimentaires, des produits de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers et des produits de téléphonie mobile sans fil.

