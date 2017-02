Les Journées de la persévérance scolaire : Du 13 au 17 février 2017







La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous!

MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que débutent aujourd'hui les Journées de la persévérance scolaire (JPS), le Réseau des Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec (IRC) est heureux de constater la progression constante des taux de diplomation et de qualification, et ce depuis plus de 10 ans. En effet, le tout dernier rapport du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur le sujet1 dévoile des taux toujours en progression, ce qui laisse croire que l'objectif national de 80 % fixé pour 2020 est bel et bien à notre portée.

Ces nouvelles données sont l'illustration que les efforts de tous portent fruit! Le mouvement des JPS tend à mettre l'accent sur le rôle que nous pouvons tous jouer pour la persévérance scolaire et nous invite à poursuivre sur cette lancée. Beaucoup de travail reste à faire et les JPS sont là pour nous rappeler que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous!

Superhéros de la persévérance scolaire

Pour la deuxième année consécutive, les IRC s'associent à plus de 20 grands partenaires nationaux pour mettre en valeur des superhéros de la persévérance scolaire. Cette année, plusieurs personnalités publiques issues du monde des affaires, du sport, de la politique municipale et de la société civile ont fièrement accepté de revêtir leur cape et de parler des actions qu'ils posent dans leur milieu. Michèle Audette, Sophie Brochu, Guy Cormier, Joé Juneau et Bernard Sévigny sont les superhéros nationaux de la persévérance scolaire. Comme la cause peut compter sur des milliers de superhéros au quotidien, nous soulignons aussi le travail et le dévouement d'acteurs tels que Lucie Bois, lectrice bénévole, et Sylvie Altarac, enseignante à la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier.

« En faisant appel aux superhéros, qui nous témoignent des gestes qu'ils ont choisi de poser pour faire la différence dans leur communauté, nous souhaitons mettre en lumière l'importance d'agir et de se questionner sur le rôle que nous pouvons tous jouer individuellement pour la persévérance scolaire. Nos superhéros sont des modèles positifs et inspirants qui nous rappellent que chaque jeune a besoin d'encouragements chaque jour, et que nous avons tous un rôle à jouer », a souligné Andrée Mayer-Périard, porte-parole pour les IRC des Journées de la persévérance scolaire.

« Contribuer à la réussite scolaire, c'est contribuer à la réussite éducative des jeunes. C'est également se donner les moyens en tant que société de prévenir la pauvreté et d'agir concrètement sur le développement des enfants du Québec », a souligné M. Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Remerciements

Les JPS 2017 ne pourraient se concrétiser sans le soutien et la collaboration de notre partenaire principal, la Fondation Lucie et André Chagnon. Nous tenons aussi à remercier Avenir d'enfants et la Fondation Desjardins pour leur contribution et leur engagement. Les JPS sont une plate-forme ouverte qui invitent les organisations à contribuer et à mettre en valeur des actions positives en persévérance scolaire. Merci à tous nos partenaires issus du milieu de l'éducation et des organismes communautaires, les associations de municipalités et de gens d'affaires, voire toute la société civile qui a répondu à notre appel.

À propos des Journées de la persévérance scolaire

Présentes au Québec depuis 10 ans, les JPS marquent un moment de l'année où les partenaires de tous les horizons se rassemblent et célèbrent les gestes posés quotidiennement par la communauté autour des jeunes, pour parler de persévérance solaire, des avantages d'une formation qualifiante et l'importance de poursuivre ses rêves. Elles sont aussi une opportunité de valoriser l'effort. Les JPS s'inscrivent clairement dans le 3e axe d'intervention qui cible « des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite » proposé par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille Sébastien Proulx, dans le cadre de la grande consultation « L'éducation : parlons avenir ».

À propos du Réseau des Instances régionales de concertation

Les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec (IRC) sont au carrefour des acteurs oeuvrant à la réussite éducative des élèves québécois. Leur rôle consiste entre autres, à assurer une mobilisation régionale plurielle et active et à développer des partenariats locaux dans la promotion des conditions de réussite éducative. Elles ont aussi un mandat de soutenir des pratiques communautaires favorisant l'éveil et l'intérêt à la lecture chez les 0-20 ans et leurs parents. Chaque mission et structure d'activités des IRC est unique, ce qui permet à chacune d'entre elles de s'adapter aux défis spécifiques de la région qu'elle dessert.

