Déclaration commune du président Donald J. Trump et du premier ministre Justin Trudeau

WASHINGTON, D.C., le 13 févr. 2017 /CNW/ - Le président Donald J. Trump et le premier ministre Justin Trudeau ont tenu leur première réunion officielle aujourd'hui à Washington D.C. et réitéré l'engagement de longue date à travailler en étroite collaboration pour faire face aux défis auxquels nos deux pays sont confrontés et aux problèmes survenant dans le monde entier.

Il n'y a pas de pays qui entretiennent des relations plus profondes et vastes que le Canada et les États-Unis. Nous sommes liés par notre histoire, nos valeurs, notre économie, notre environnement et notre détermination à améliorer la vie de nos citoyens. Notre relation étroite et notre collaboration continue nous permettront de surmonter toute difficulté qui pourrait se présenter au cours des prochaines années, et de bâtir un avenir prospère pour la population des deux pays.

Voisins pour ce qui est de la croissance de nos économies

Nous avons de profonds intérêts économiques communs, et travaillerons sans relâche afin de stimuler la croissance et de créer des emplois dans nos deux pays. Le Canada est le marché étranger le plus important pour trente-cinq États américains, et les échanges commerciaux bilatéraux traversant notre frontière commune s'élèvent à plus de deux milliards de dollars chaque jour. Des millions d'emplois occupés par des Canadiens et des Américains de la classe moyenne, notamment dans le secteur manufacturier, dépendent de notre partenariat. Nous soulignons l'importance de bâtir sur cette solide fondation, en faveur du commerce et de l'investissement et pour approfondir davantage notre relation avec l'objectif commun de renforcer la classe moyenne.

Les États-Unis et le Canada reconnaissent aussi l'importance de la coopération pour stimuler la croissance économique, offrir des avantages à nos consommateurs et entreprises et promouvoir un commerce libre et équitable. Nous poursuivrons notre discussion à l'égard des questions réglementaires et tenterons d'obtenir des résultats réglementaires communs qui sont adaptés aux entreprises et permettent de réduire les coûts et d'augmenter la rentabilité sans compromettre la santé, la sécurité et les normes environnementales. Nous travaillerons de concert sur la question de la mobilité de la main-d'oeuvre dans divers secteurs économiques.

En raison de notre intérêt commun à l'égard des investissements en infrastructure, nous encouragerons toute occasion pour les entreprises des deux pays de créer des emplois grâce à ces investissements. Plus particulièrement, nous attendons avec impatience l'achèvement dans les plus brefs délais du pont international Gordie-Howe, qui sera un lien économique crucial entre nos pays.

Sécurité énergétique et environnement

Les secteurs de collaboration États-Unis-Canada en matière énergétique et environnementale sont étroitement liés, et nous sommes résolus à resserrer nos liens dans ces secteurs. Nous avons développé la plus importante relation commerciale du monde dans le secteur de l'énergie. En effet, la sécurité énergétique, un réseau énergétique puissant et sûr et une infrastructure énergétique robuste et résiliente, qui favorise l'efficacité énergétique dans les deux pays, sont des objectifs importants à nos yeux. Nous travaillons en étroite collaboration sur le plan de l'innovation en matière d'énergie, particulièrement dans le secteur de l'énergie propre. Le processus relatif au projet de pipeline Keystone XL se poursuit, et nous demeurons résolus à faire avancer des projets d'infrastructures énergétiques qui créeront des emplois tout en respectant l'environnement.

Nous sommes également impatients de mettre à profit nos nombreux secteurs de coopération environnementale, particulièrement le long de notre frontière et des Grands Lacs, et nous continuerons de collaborer afin d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau.

Partenaires pour ce qui est d'assurer la sécurité de notre frontière

Nous reconnaissons que la sécurité de nos frontières est une grande priorité. Ensemble, nous prenons en charge la sécurité à notre frontière commune et dans l'ensemble de nos pays, tout en accélérant le commerce et les déplacements transfrontaliers légitimes et essentiels. Chaque jour, nous démontrons que la sécurité et l'efficacité vont de pairs, et nous sommes en train d'établir une frontière digne du 21e siècle au moyen d'initiatives, comme le précontrôle de voyageurs et les opérations transfrontalières intégrées d'application de la loi. De plus, nos pays se sont engagés à opérer un système coordonné de données sur les entrées et les sorties pour que les registres d'entrées par voie terrestre et aérienne dans un pays établissent des registres de sorties pour l'autre pays.

Étant donné le succès d'opérations de précontrôle de voyageurs, nous nous engageons à établir de telles opérations pour le fret. Nous prévoyons accélérer l'achèvement des travaux afin que le programme de précontrôle soit disponible dans d'autres villes, et continuer à élargir ce programme. Ces mesures permettront non seulement d'accroître l'efficacité à notre frontière commune, mais aussi de renforcer notre sécurité commune. Dans le contexte d'une frontière plus efficace et plus sûre, nous étudierons des façons d'intégrer davantage nos opérations frontalières, notamment, analyser la possibilité de regrouper les autorités frontalières dans des installations de contrôle communes.

Puisque nous sommes tous deux préoccupés par l'augmentation des décès liés à la consommation d'opioïdes, nos pays collaboreront afin de trouver des solutions communes afin de protéger notre population à l'égard du trafic d'opioïdes illicites.

En raison de la nature intégrée de l'infrastructure critique qui appuie nos économies interreliées, les cybermenaces dirigées vers un pays peuvent avoir des incidences sur l'autre pays. Par conséquent, nous nous engageons à collaborer davantage afin d'accroître la sécurité de l'infrastructure critique, la gestion des cyberincidents, la sensibilisation du public, la participation du secteur privé et les initiatives de renforcement de la capacité.

Alliés dans le monde

Nous sommes des alliés indispensables au chapitre de la défense de l'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde par l'intermédiaire de l'OTAN et d'autres organisations multilatérales. À maintes reprises, nos troupes ont combattu ensemble et sacrifié leur vie pour défendre nos valeurs communes. Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) illustre la force de notre engagement mutuel. Les forces américaines et canadiennes effectuent conjointement des missions d'alerte aérospatiale, de contrôle aérospatial et d'alerte maritime dans le but de défendre l'Amérique du Nord. Nous travaillerons à la modernisation et à l'élargissement de notre partenariat au sein du NORAD dans ces domaines clés et les domaines cybernétique et spatial.

Les États-Unis ont salué la décision que le Canada a prise récemment concernant le lancement d'un processus concurrentiel ouvert et transparent afin de remplacer sa flotte existante de chasseurs CF-18. Ils ont également accueilli favorablement la décision du Canada d'étudier l'achat immédiat de 18 nouveaux avions Super Hornet, afin de suppléer provisoirement la flotte actuelle de CF?18 jusqu'à ce que les appareils de remplacement permanent soient prêts. Le Canada se réjouit de la coopération des États-Unis visant à faciliter ce processus.

Les États-Unis saluent les contributions militaires du Canada, notamment au sein de la Coalition internationale contre Daech et en Lettonie. Ensemble, nous mettons à profit tous les éléments d'un pouvoir national afin de réaliser l'objectif d'affaiblir et de détruire Daech grâce à nos opérations militaires visant à le priver de refuges sûrs et à renforcer la capacité des partenaires locaux, à stopper l'afflux de combattants terroristes étrangers au Moyen-Orient, à couper l'accès au financement et aux fonds, à dénoncer le discours de Daech et à faciliter la stabilisation des communautés libérées de son emprise.

Renforcement socioéconomique des femmes entrepreneures et chefs d'entreprise

Veiller à ce que les femmes aient des chances égales sur le marché du travail est une priorité qu'ont en commun nos pays. Nous sommes résolus à éliminer les obstacles à la participation des femmes au monde des affaires et à les appuyer pendant leur cheminement. C'est dans ce contexte que nous créons le Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs d'entreprise. Nous croyons que cette initiative favorisera la croissance des entreprises dirigées par des femmes et contribuera à notre croissance économique et compétitivité globales, et à une intégration accrue de nos économies.

Prochaines étapes

Nous sommes tous deux résolus à continuer à renforcer nos liens au profit de notre prospérité et sécurité mutuelles. Nous comptons sur nos cabinets pour assurer le suivi de la réunion d'aujourd'hui et poursuivre les discussions dans leur secteur de responsabilité respectif. Nos pays méritent notre engagement ferme à stimuler la croissance économique et nous honorerons cet engagement. La relation unissant les États-Unis et le Canada continuera d'être unique et de servir de modèle pour le monde.

