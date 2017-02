Les grands gagnants 2017 des Prix Domus - La relève entrepreneuriale au coeur de cette 34e édition







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Plus de 350 professionnels de l'industrie de la construction et de la rénovation, ainsi que leurs partenaires, se réunissaient le 11 février dernier afin d'assister à la remise des 22 lauréats du 34e Gala des prix Domus de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - région du Montréal métropolitain. Cette remise de prix annuelle est dédiée à la valorisation de l'excellence et du talent des entrepreneurs en rénovation et construction résidentielles du Grand Montréal.

Cette année, cinquante-cinq finalistes ont été évalués par un jury impartial afin de déterminer les récipiendaires de cette édition. Construction Eric Robert inc remporte le Coup de coeur du public, Construction N. Deslauriers, le Coup de coeur du jury, Avantage plus, le titre de Rénovateur de l'année, Groupe Montclair, le titre de Constructeur de l'année et cette année encore, Écohabitations Boréales inc. remportent le titre de Constructeur à caractère écologique.

« Les Prix Domus, c'est bien plus que 378 prix remis et 3 200 projets déposés lors des 34 dernières années. Ils soulignent l'importance de reconnaître le talent des nouveaux entrepreneurs d'ici. Les Domus célèbrent également la qualité des réalisations de ces entreprises et leur qualité de levier de développement économique unique pour la région du Montréal métropolitain », soulignent Valérie Taillefer et Hugo Girard, ambassadeurs BMR et présentateurs de la 34e édition des Prix Domus de l'APCHQ - région du Montréal métropolitain.

Une relève entrepreneuriale conscientisée

Une tendance marquée prend d'assaut l'industrie de la construction et de la rénovation du Québec cette année. En effet, une majorité de récipiendaires de cette édition reconnaissent et valorisent l'utilisation de matériaux écoénergétiques et accordent une grande importance au respect de l'environnement et au développement durable. Plusieurs des projets soumis ont été pensés dans cette optique, s'insérant ainsi dans une certaine tendance tournée vers l'écoconstruction, où l'on utilise des énergies renouvelables et les bonnes pratiques de gestion de l'eau.

Et les gagnants sont... Voici la liste des 22 lauréats des prix DOMUS :



Coup de coeur du public Construction Eric Robert inc Beloeil Rénovateur de l'année Avantage plus inc. Montréal Constructeur de l'année Groupe Montclair inc. Montréal Construction et/ou rénovation à caractère écologique Écohabitations Boréales Sainte-Adèle Projet et/ou développement résidentiel de l'année La Maison Bond inc. Saint-Lambert Projet de transformation résidentielle de l'année Construction KnightsBridge inc. Montréal Coup de coeur du jury Construction N. Deslauriers Montréal Construction unifamiliale de 260 000 $ et moins Habitations Iso-Design Saint-Jean-sur-Richelieu Construction unifamiliale de 260 000 $ et moins de 500 000 $ Rêvnor Inc. Saint-Sauveur Construction unifamiliale de plus de 500 000 $ et de moins de 1 000 000 $ Écohabitations Boréales Inc. Sainte-Adèle Unité de logement locatif ou en copropriété de 250 000 $ et moins Constructions KnightsBridge inc. Montréal Unité de logement locatif ou en copropriété de plus de 250 000 $ et de moins de 500 000 $ Développement Panet Laval Unité de logement locatif ou en copropriété de plus de 500 000 $ et de moins de 1 000 000 $ La Maison Bond inc. Saint-Lambert Unité d'habitation neuve ou rénovation de prestige (plus de 1 000 000 $) *Égalité Construction N. Deslauriers Montréal Presti Maisons Domaine des Berges inc. (Presti Demeures et Développements) Laval Choix de l'acheteur Habitations Iso-Design inc. Saint-Jean-sur-Richelieu Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de 50 000 $ et moins Groupe SP Reno Urbaine Montréal Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de plus de 50 000 $ et de moins de 150 000 $ Avantage plus inc. Montréal Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de plus de 150 000 $ et de moins de 350 000 $ Rénovation Deschênes inc. Boucherville Rénovation intérieure et/ou extérieure de plus de 350 000 $ et de moins 1 000 000 $ Construction N. Deslauriers inc. Montréal Prix Domus Gaz Métro *Égalité La Maison Bond inc. Saint-Lambert Presti Condominiums La Perla inc. Laval

L'accessibilité récompensée

De plus, lors de cette soirée, la mention « Logement abordable SCHL » a été attribuée à Les Habitations Excellence pour leur contribution envers le développement du logement abordable.

« Grâce à leurs nombreux projets de copropriétés sur la Rive-Sud de Montréal, Les Habitations Excellence nous démontrent qu'il est possible de concevoir des projets où l'ensemble des logements sont abordables. Cet exemple peut servir de source d'inspiration à ceux qui songent s'investir dans l'élaboration de projets abordables, souligne Nathalie Demers, Directrice régionale, Centre du logement abordable du Québec, Société canadienne d'hypothèques et de logement. »

Les détails et visuels de chacun des projets sont disponibles sur demande. Avec le mot-clic #prixdomus et le Live Facebook disponible sur la page des Prix Domus, les représentants des médias pourront revoir les meilleurs moments du Gala du 11 février. Dès le 1er juillet 2017, les professionnels de la construction et rénovation de la région intéressée pourront s'inscrire à la prochaine édition des Prix Domus au www.prixdomus.com.

À propos des Prix Domus

Chaque année, l'APCHQ - région du Montréal métropolitain, qui compte plus de 4500 membres, travaille sans relâche à récompenser, valoriser et reconnaître les professionnels de l'industrie et leurs projets. Les Prix Domus sont également une référence de confiance pour les acheteurs potentiels et clients qui souhaitent rénover ou acheter une propriété.

À propos de l'APCHQ - région du Montréal métropolitain

Fondé en 1950, l'APCHQ - région du Montréal métropolitain est un organisme privé à but non lucratif et à adhésion volontaire qui regroupe plus de 4500 membres oeuvrant dans le secteur résidentiel et qui sont localisés dans la grande région métropolitaine. Sa mission est de promouvoir le professionnalisme des entrepreneurs et de défendre leurs intérêts. L'association régionale fait partie de l'APCHQ, une association provinciale fondée en 1961 qui occupe une place prépondérante dans l'industrie de la construction et de la rénovation, contribuant ainsi à favoriser la prospérité du marché de l'habitation au Québec. L'APCHQ est la plus importante association d'entrepreneurs au Canada, comptant 17 000 membres au sein de 15 associations régionales dans l'ensemble du Québec.

