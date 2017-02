Espace pour la vie célèbre le vivant avec Mira, la petite étoile







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie présente Mira, la petite étoile, un tout nouveau spectacle de théâtre musical pour les 4 à 8 ans au Planétarium Rio Tinto Alcan. Dans la foulée d'une programmation annuelle qui célèbre la nature et ses beautés (#Vivelavie), Espace pour la vie invite le jeune public à plonger au coeur d'une expérience immersive inédite. Claire Gignac et Suzanne De Serres signent cette création de la compagnie musicale La Nef, produite en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan. Jusqu'au 17 avril, les vendredis, samedis et dimanches, à 10 h et 11 h 30*, et tous les jours durant la relâche du 4 au 12 mars, venez vivre l'histoire fantastique de la petite étoile Mira dans une épopée poétique tout en musique.

«?Cette oeuvre originale propose une expérience qui allie de manière audacieuse la science, l'art et l'émotion. Les plus jeunes entrent en contact avec l'art de la scène et de la musique sous un dôme immersif où l'astronomie sert de point de départ à l'inspiration artistique?», a souligné Charles-Mathieu Brunelle, le directeur d'Espace pour la vie.

Une histoire rythmée par la musique

Alors que la petite étoile Mira ne songe qu'à s'amuser et à danser avec ses amis dans l'immense Univers, Algol, à qui cela ne plaît guère, se lance à sa poursuite pour capturer sa belle lumière emplie de jeunesse. Au cours de sa quête, Mira rencontrera plusieurs personnages qui la guideront pour trouver les ingrédients magiques capables de la libérer de l'emprise d'Algol. Pièce de théâtre musical immersif de 45 minutes, Mira, la petite étoile s'adresse aux jeunes de 4 à 8 ans ainsi qu'à leurs parents. Dans une atmosphère riche de sonorités musicales à part, le spectacle allie projection d'images et performance d'artistes à la fois musiciens et comédiens. Placés au coeur de l'action du fait de l'interaction avec les interprètes et de la configuration du théâtre, les enfants se trouvent à vivre tour à tour les émotions de la petite Mira - la joie, la peur ou encore le courage - en découvrant un univers poétique et instrumental inhabituel où lyre de cristal, santour et autres instruments rares et anciens font partie intégrante du spectacle.

Des artistes aux talents multiples au coeur d'un univers onirique

Mira, la petite étoile met en vedette les chanteuses Andréanne Brisson Paquin et Marie-Pierre de Brienne dans le rôle-titre, qu'elles jouent en alternance. Elles sont accompagnées tantôt par Éric Breton tantôt par Patrick Graham aux percussions, tandis que la harpiste Annabelle Renzo et le multi-instrumentiste Andrew Wells-Oberegger font découvrir les sonorités peu communes du psaltérion à archet, du didgeridoo ou encore du bouzouki. Tout un éventail d'images inspirantes projetées sur le dôme et l'ambiance sonore originale du spectacle transportent les enfants dans un univers où ils pourront assouvir leur curiosité et laisser libre cours à leur imagination.

L'achat de billets en ligne, une bonne idée ! Les places étant limitées, mieux vaut acheter ses billets d'avance en ligne à espacepourlavie.ca Représentations les vendredis, samedis et dimanches, à 10 h et 11 h 30*, jusqu'au 17 avril 2017.

Tous les jours durant la relâche du 4 au 12 mars.

* La représentation de 11 h 30 du vendredi est en anglais, sauf le 10 mars.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

