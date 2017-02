L'AIEQ accueille favorablement la décision du gouvernement d'autoriser la conversion du poste Saint-Jean à 315-25 kV à Dollard-Des-Ormeaux







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec se réjouit de la décision du gouvernement du Québec d'autoriser la réalisation d'un nouveau poste à 315-25 kV sur le site actuel du poste St-Jean et d'ajouter une ligne à 315 kV.

L'AIEQ est favorable à la réalisation de ce projet puisqu'il permettra à ses membres de maintenir la qualité de leur expertise, tout en poursuivant leur développement.

« Les entreprises d'ici fournissent la totalité des produits et services nécessaires à la réalisation d'un poste électrique et d'une ligne de transport électrique aérienne. Il en d'ailleurs de même pour tous les autres projets d'infrastructures planifiés sur l'île de Montréal. Des retombées économiques importantes seront générées grâce à la réalisation de ce projet », a mentionné Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

Les coûts liés à la construction du nouveau poste Saint-Jean à 315-25 kV et de la ligne à 315 kV sont estimés à 90 millions de dollars. Une grande partie de ces coûts concernent les approvisionnements, la construction et les services d'ingénierie.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif célébrant cette année ses 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 36 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 3 milliards annuellement (excluant les exportations d'énergie électrique) et représente 4,4 % de son PIB. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont d'ailleurs reconnus mondialement.

L'AIEQ contribue au rayonnement des entreprises québécoises tout en favorisant le développement des connaissances en production d'énergie renouvelable à faible émission de GES ainsi qu'en transport et distribution d'énergie électrique, ainsi qu'en gestion efficace de l'énergie. L'Association encourage l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques du Québec, dans le respect des collectivités.

