L'Association de la gestion de la chaine d'approvisionnement accueille son nouveau président-directeur général

TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - L'Association de la gestion de la chaine d'approvisionnement (AGCA), la plus grande association au Canada pour les professionnels de la chaine d'approvisionnement, est heureuse d'annoncer la nomination de Christian Alan Buhagiar en tant que président-directeur général.

Avant d'arriver à l'AGCA, Christian était vice-président, Éducation à l'Institut des administrateurs de sociétés. Il était responsable, en particulier, des programmes de formation à la gouvernance et de désignation des directeurs, des évènements nationaux, et de la planification stratégique et commerciale en tant que membre de l'équipe dirigeante. De plus, il bénéficie d'une grande expérience acquise dans le secteur non lucratif, privé, académique, et public, ainsi qu'en politique provinciale et fédérale. Il est un expert reconnu de la gouvernance, avec une riche expérience au sein de divers conseils d'administration.

En outre, Christian est un professionnel expérimenté dans les domaines de la politique et des relations gouvernementales, ayant tenu le poste de directeur de la recherche, de la communication, et des relations gouvernementales à York University. Il a également tenu des postes dans plusieurs portefeuilles dans le secteur publique, comme les gouvernements de l'Ontario et fédéral.

« La gestion de la chaine d'approvisionnement joue un rôle de plus en plus important chaque année. Les compétences requises pour les professionnels de la chaine d'approvisionnement, et permettant à leur entreprise de fonctionner de manière efficace, robuste, et responsable, ont aussi évolué, indique Mike Whelan, président du comité d'administration de l'AGCA. « L'expérience de Christian dans le domaine de l'éducation sera un atout majeur pour nous, alors que nous poursuivons nos efforts afin d'aider nos membres à développer les compétences dont ils ont besoin afin qu'eux-mêmes et leur entreprise rencontrent le succès. »

Alors que la profession de la chaine d'approvisionnement continue de changer, l'AGCA se concentre sur l'adaptation et le développement de la valeur offerte à ses membres. Dans son nouveau rôle, Christian portera de l'avant les priorités stratégiques de l'AGCA, à savoir être la voix et le défenseur de la profession, et offrir des cours professionnels de perfectionnement qui répondent aux besoins d'aujourd'hui tout en préparant aux défis de demain.

"Notre monde fonctionne à travers des chaines d'approvisionnement toujours plus complexes, et qui devraient être au coeur des débats concernant la stratégie et l'orientation des politiques mondiales de toutes les entreprises », dit Christian Buhagiar, PDG de l'AGCA. « J'ai hâte de travailler avec les membres et les volontaires de l'AGCA afin de leur apporter le support, les produits, et les services dont ils ont besoin pour réussir. J'ai la chance de joindre une association qui met un point d'honneur au développement en continu, et j'ai hâte da bâtir sur les solides fondations créées par ma prédécesseur. »

A propos de l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (AGCA)

L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (AGCA) est la plus importante association canadienne pour les professionnels en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Nous représentons 7 500 membres, ainsi que la profession plus large, oeuvrant dans des rôles qui couvrent la localisation des sources d'approvisionnement, l'approvisionnement, la logistique, l'inventaire et la gestion des contrats. L'AGCA définit les normes en matière d'excellence et d'éthique, et représente la principale source canadienne de perfectionnement professionnel et d'accréditation en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada. www.scma.com

