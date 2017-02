Invitation aux médias - Allô, Montréal ! Les collections historiques de Bell

QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aéroport de Québec inc. (AQi) salue avec enthousiasme la décision de la compagnie aérienne WestJet de bonifier son offre en ajoutant jusqu'à 70 vols hebdomadaires au départ et à destination de Québec (YQB)....

Le transporteur aérien connu pour ses bas prix offre des vols à partir de 12 $ comme tarif de base et de 99 $ comme tarif total. CALGARY, le 13 févr. 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un investissement important dans le marché du voyage...

MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Fidèle à sa mission de doter l'industrie du transport d'une structure unifiée et forte visant à favoriser sa croissance, sa compétitivité, son rayonnement et son développement à long terme, le Pôle...