Les modèles 718 Boxster et Panamera de Porsche reçoivent les prix ALG 2017 « Meilleure valeur résiduelle au Canada »







Le roadster biplace et la berline sport 4 portes conservent leur valeur mieux que tout autre modèle de leur catégorie

MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Porsche a reçu aujourd'hui le prix ALG 2017 Meilleure valeur résiduelle au Canada pour la 718 Boxster dans le segment des voitures sport de catégorie supérieure et pour la Panamera dans le segment des berlines de catégorie supérieure. Les prix ALG annuels « Meilleure valeur résiduelle au Canada » récompensent les modèles et les marques de catégorie supérieure qui sont en mesure de conserver le plus haut pourcentage de leur prix de détail suggéré par le fabricant à l'issue d'une période de trois ans.

« Je suis heureux d'accepter ces deux prix décernés par ALG », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Notre nouvelle 718, exemple même du biplace moderne, offre une expérience inégalée en matière de conduite et de satisfaction. En remportant pour la deuxième fois de suite le prix ALG, la Panamera confirme son attrait avec un tout nouveau modèle innovant qui redéfinit ce qu'une berline sport devrait être. »

ALG est une référence de l'industrie qui prévoit les valeurs résiduelles et de dépréciation des véhicules. Le choix des gagnants se fait par une étude attentive de la concurrence dans chaque segment, le comportement des valeurs dans le temps et les tendances de l'industrie. Parmi les principaux facteurs qui influent sur les prévisions de valeurs résiduelles d'ALG, notons la qualité des véhicules, les niveaux de production par rapport à la demande et les stratégies de marketing.

Automobiles Porsche Canada, Ltée est une filiale autonome de Porsche AG et importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de 38 personnes en vente, service après-vente, finances, marketing et relations publiques. En 2016, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 7 061 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 10% par rapport à 2015.

