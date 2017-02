Investissement Québec participe au financement d'un important projet de la Coopérative forestière La Nord-Côtière







LES BERGERONNES, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce qu'elle a accordé un prêt de 400 000 $ à la Coopérative forestière La Nord-Côtière. Ce financement lui permettra notamment de se doter de nouvelles installations qui serviront à l'entretien de ses équipements, qu'elle effectue elle-même en grande partie.

Actuellement, ces travaux doivent s'effectuer dans un bâtiment situé à 4 km du siège social. En plus d'être éloigné physiquement, le bâtiment ne répond plus aux besoins de la coopérative et ne peut être agrandi en raison de son emplacement au coeur du village.

Le financement d'Investissement Québec soutiendra la construction d'un nouveau garage près des bureaux administratifs de la coopérative, un projet essentiel à la croissance à court terme de ses activités. En effet, en plus d'augmenter de façon significative la capacité d'entreposage et d'entretien, les nouvelles installations permettront d'améliorer la productivité et d'effectuer toutes les opérations à l'intérieur.

« Notre prêt permettra à la coopérative d'aller de l'avant avec cet ambitieux projet, tout en lui laissant la marge de manoeuvre nécessaire à son fonctionnement. La Nord-Côtière est un acteur économique important de la région. Elle crée des emplois et participe au reboisement par la diversification de ses activités, ce qui contribue à la régénération des ressources naturelles locales. Nous sommes donc très heureux de nous associer à ce projet qui marque un tournant pour la coopérative », a déclaré le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Pierre Gabriel Côté.

