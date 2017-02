Didier Cousin Nommé Directeur du Channel LiFi pour développer l'offre au sein du marché des fournisseurs et revendeurs d'infrastructures et de réseaux en France







LUCIBEL, Spécialiste français de solutions LED, annonce aujourd'hui l'arrivée de Didier Cousin au sein de ses équipes dédiées au LiFi. Basé au siège de LUCIBEL à Rueil-Malmaison (92), il occupera le poste de "Channel Directeur" et sera en charge de sélectionner et d'animer les partenaires et revendeurs sur le territoire national.

Afin de commercialiser le plus largement possible ses innovations « LiFi by Lucibel », la société a décidé d'intégrer de nouvelles ressources. Lucibel adapte son modèle « go to market » qui implique le développement de la vente indirecte et l'accès aux intégrateurs IT.

De formation ingénieur, Didier Cousin apportera sa connaissance du marché du WiFi acquise pendant plus de 20 ans chez LXE (devenue Honeywell Corporation) puis chez Advantech. Il a commencé sa carrière dans la vente de solutions radiofréquence propriétaires avant l'avènement et la généralisation du WiFi. Après avoir assumé la direction France pendant 8 ans, il a pris en charge la zone Europe du Sud puis la direction des ventes indirectes en Europe. Il a ainsi mis en place le Channel et la distribution pour un modèle 100% indirect.

Frédéric Granotier, PDG de Lucibel a précisé: « Les innovations et les nouvelles technologies que développe LUCIBEL ont un succès indéniable sur le marché. Il convient aujourd'hui de structurer la démarche commerciale et d'éduquer le marché, tant les clients finaux que les revendeurs, qui contribuent à démultiplier nos forces de ventes sur le terrain pour faire connaitre la solution « LiFi by Lucibel » et ses avantages au plus grand nombre. »

LUCIBEL renforce ainsi sa position de leader sur le marché naissant du LiFi qui complémente le WiFi dans de nombreuses situations : véritable solution bidirectionnelle d'accès à Internet, la technologie permet une sécurité accrue et un haut débit garanti pour faire converger le monde de l'éclairage LED et celui des télécommunications et infrastructures sans fil.

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LIFI, solution d'accès à internet par la lumière.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet http://www.lucibel.com

Lucibel est coté sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel / Communication :

Perrine Simon - Responsable marketing opérationnel et communication

perrine.simon@lucibel.com

+33(0)1-80-04-12-25, +33(0)6-13-40-63-48

Contact Lucibel / LiFi :

Didier Cousin - Directeur Channel

didier.cousin@lucibel.com

+33(0)7-71-44-72-74

Contact Lucibel / LiFi :

Edouard Lebrun - Directeur Innovation

edouard.lebrun@lucibel.com

+33(0)6-27-25-08-71

