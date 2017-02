Une nouvelle station de traitement des eaux usées à Gander permettra d'améliorer les services aux résidents et de contribuer à l'assainissement de l'environnement







GANDER, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 13 fév. 2017) - En veillant à ce que les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées soient modernes et efficaces, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador assurent le bien-être des résidents, protègent les cours d'eau de la province et préservent ses écosystèmes.

Scott Simms, député de Coast of Bays?-?Central?-?Notre Dame, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement conjoint de plus 22 millions de dollars pour une nouvelle station de traitement des eaux usées dans la ville de Gander.

Le projet augmentera considérablement le rendement et la capacité du système de traitement des eaux usées de Gander. La nouvelle station de traitement des eaux usées et plus de 2,5 km de nouvelles conduites pour l'acheminement des eaux usées à partir de la station de traitement des eaux usées Magee permettront à la municipalité de se conformer au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées du gouvernement fédéral.

Le gouvernement du Canada alloue jusqu'à 11,68 millions de dollars au projet, ce qui représente le tiers du total des coûts admissibles du projet. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournira 10,37 millions de dollars. La Ville de Gander devra assumer l'ensemble des coûts admissibles restants du projet.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des infrastructures modernes qui répondent aux besoins de nos collectivités et permettent au Canada de demeurer le meilleur endroit au monde où vivre, travailler et élever une famille. Cet important investissement à Gander permettra de protéger l'environnement local, de fournir des services de traitement des eaux usées fiables pour les résidents, ainsi que de soutenir la croissance démographique et le développement des entreprises dans la région. »

- Scott Simms, député de Coast of Bays?-?Central?-?Notre Dame, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le rôle du gouvernement provincial dans ce projet reflète notre engagement envers The Way Forward afin de soutenir la réussite des municipalités et de répondre aux besoins en infrastructure à travers la province. Il s'agit de l'un des nombreux moyens de rétablir l'équilibre fiscal et de fournir de meilleurs services pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens. »

- L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville de Gander remercie le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour leurs contributions financières à la nouvelle station de traitement des eaux usées de Gander. Nous aimerions également remercier toutes les personnes, y compris les employés de la Ville, qui ont travaillé de manière acharnée afin de concrétiser cette annonce et ce projet. La nouvelle station de traitement des eaux usées servira à répondre aux besoins immédiats de Gander en matière d'eaux usées et favorisera la croissance et le développement futurs de notre collectivité. »

- Cyril Abbott, maire adjoint de Gander

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

