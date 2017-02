Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés sollicite des candidatures pour les postes de président et de membre du Conseil







Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) sollicite des candidatures pour siéger au Conseil par l'entremise de processus de nomination par le gouverneur en conseil ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour les postes de président et de membre du Conseil.

Les membres du Conseil sont nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil. Ils président les audiences relatives aux allégations de pratique de prix excessifs portées par le personnel du Conseil à l'encontre d'entreprises pharmaceutiques titulaires de brevets.

Le président est désigné président et premier dirigeant ayant le pouvoir et la responsabilité de superviser et diriger le travail du CEPMB. Le président a droit de regard sur les fonctions quasi judiciaires et opérationnelles du CEPMB et est investi des pouvoirs d'un administrateur général en vertu de la Loi sur l'administration financière.

Les candidats intéressés à présenter leurs candidatures pour ces possibilités uniques sont invités à postuler en ligne en visitant le site Web Nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

Les faits en bref

Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés est un organisme indépendant qui possède des pouvoirs quasi judiciaires. Il protège les intérêts des consommateurs canadiens en s'assurant que les médicaments brevetés ne sont pas vendus au Canada à des prix excessifs.

Les membres du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés sont choisis selon leur expérience, leur expertise et leurs qualifications précises : les membres actuels et antérieurs provenaient de divers milieux professionnels pertinents, notamment la médecine, la pharmacologie, les sciences pharmaceutiques, le droit, la santé publique et le milieu universitaire.

Les membres du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés sont nommés pour une période de cinq ans et peuvent être reconduits pour un deuxième mandat de cinq ans.

