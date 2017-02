Nominations intérimaires à l'Autorité du pont Windsor-Detroit







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 13 fév. 2017) - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités a annoncé aujourd'hui la nomination intérimaire de Marie Campagna et d'André Juneau comme membres du conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD) pour une période maximale d'un an.

À titre de personnes nommées par intérim au conseil, ils fourniront orientation et surveillance stratégiques à l'organisation sur l'administration du projet du pont international Gordie-Howe.

Mme Campagna est actuellement vice-présidente des services généraux de l'hôpital Hôtel-Dieu Grace, et M. Juneau est membre de l'Institut des relations intergouvernementales de l'Université Queen's. Il est également ancien sous-ministre d'Infrastructure Canada.

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Marie Campagna et d'André Juneau comme membres intérimaires du conseil d'administration de l'APWD. Leur expérience en leadership et leurs compétences en matière de prise de décision ainsi que leur sens avéré des affaires et des relations seront de formidables atouts pour l'APWD. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

L'APWD est une société d'État canadienne sans but lucratif qui administre le processus d'approvisionnement lié à la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du pont international Gordie-Howe entre Windsor (Ontario) et Detroit (Michigan). Le conseil d'administration de l'APWD se compose d'au plus cinq membres, dont le président / premier dirigeant

Le nouveau pont à six voies sera un complément essentiel du plus achalandé des points de passage frontalier terrestres commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Il offrira des avantages importants aux résidents de Windsor, de Detroit et des collectivités voisines en réduisant la circulation de véhicules commerciaux dans les rues de ces agglomérations et en y créant de nouvelles possibilités économiques.

En novembre 2016, l'APWD a fait parvenir à trois soumissionnaires qualifiés la demande de propositions pour le projet du pont international Gordie Howe. L'APWD supervise les importants travaux préparatoires des deux côtés de la frontière.

Marie Campagna

Mme Campagna possède plus de 30 ans d'expérience progressive dans les secteurs public et privé. Sa carrière a démarré dans le secteur des finances et du soutien opérationnel avant de s'étendre à d'autres domaines, dont la santé, l'automobile, la logistique et l'industrie pharmaceutique.

Elle a commencé à travailler à l'hôpital Hôtel-Dieu Grace en 2012 et y occupe actuellement le poste de vice-présidente des services généraux, agente principale des finances et développement de nouvelles activités. À ce titre, elle assure un leadership stratégique aux services des finances, de la gestion des contrats, de l'approvisionnement, de la technologie de l'information, de la stratégie et de la planification, du développement de nouvelles activités, de la gestion du risque, des installations et de l'accueil.

Mme Campagna détient une certification CPA (CMA) et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Windsor. Elle est membre à vie du Chartered Professional Accountants of Ontario. En juin 2015, elle a terminé avec succès le programme de formation des administrateurs et a obtenu sa certification ICD.D.

Mme Campagna a occupé de nombreux postes dans des organisations variées. Elle est actuellement présidente du conseil d'Utilismart Corporation, vice-présidente de Transform Shared Services Organization et membre du conseil de la Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. Durant les 20 dernières années, Marie a également assumé différentes fonctions dans plusieurs comités et conseils au sein d'Essex Power Corporation, de CMA Ontario et de CMA Canada.

André Juneau

M. Juneau possède une expérience considérable en matière de relations intergouvernementales, de politiques dans le domaine des infrastructures, de prise de décisions à l'échelle gouvernementale ainsi qu'au sein d'organismes du secteur public.

Il est membre de l'Institut des relations intergouvernementales de l'Université Queen's, dont il a été le directeur de 2010 à 2013. Il est également conseiller au Forum des fédérations.

En 2014-2015, il a présidé le Conseil national de l'Institut d'administration publique du Canada.

De 2006 à 2009, il a représenté le Canada et le Maroc à titre d'administrateur à résidence au sein du conseil d'administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, à Londres, et a été élu président du Groupe d'orientation du conseil à deux reprises.

En 2002, il a créé le ministère fédéral de l'Infrastructure, dont il a été le premier sous-ministre. En 2004, Infrastructure Canada s'est vu confier la tâche de négocier le transfert d'une partie de la taxe sur l'essence fédérale aux municipalités. M. Juneau a personnellement dirigé les discussions avec l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Toronto, et a supervisé les autres discussions.

De 1975 à 1998, il a occupé divers postes au ministère des Finances et au Bureau du Conseil privé. Il a également assumé des fonctions de directeur général et de sous-ministre adjoint dans le domaine de la politique du marché du travail, de l'immigration et de la santé. De 1999 à 2002, il était sous-ministre adjoint des opérations intergouvernementales puis sous-secrétaire du Cabinet, Opérations, au Bureau du Conseil privé.

M. Juneau possède un diplôme de premier cycle en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en urbanisme de la New School for Social Research de New York.

Il a représenté le Canada au conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé, et a représenté Santé Canada au conseil de l'Institut canadien d'information sur la santé. Il a également siégé au conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance.

En 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en reconnaissance de ses services aux municipalités canadiennes.

