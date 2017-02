Dévoilement canadien du VUS concept Subaru VIZIV-7 au Salon international de l'auto du Canada 2017 et présentation de la BRZ Édition Inazuma 2017 et de l'Impreza de nouvelle génération







MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer le dévoilement du VUS concept VIZIV-7 au Salon international de l'auto du Canada 2017 à Toronto, ainsi que la présentation de la BRZ Édition Inazuma 2017 et de l'Impreza de nouvelle génération.

Adoptant un nom dérivé du terme « Vision de l'innovation », le concept VIZIV-7 incarne l'agrément et la tranquillité d'esprit tout en donnant un aperçu de l'avenir de Subaru, tout particulièrement sur le grand gabarit qu'un prochain VUS signé Subaru pourrait avoir.

Subaru sait que les clients de ce segment veulent un véhicule plus grand. Le VUS concept VIZIV-7 est un tout nouveau VUS intermédiaire qui exprime toujours les valeurs essentielles de la marque, à savoir la sécurité, la fiabilité, les compétences qui permettent la pratique d'activités extérieures et l'attitude avant-gardiste.

Doté de trois rangées de sièges complètes et adoptant la philosophie de design Subaru DYNAMIQUE et ROBUSTE, le VUS concept VIZIV-7 donne une idée du gabarit qu'adopteront les prochains VUS qui seront lancés sur le marché canadien en 2018.

La BRZ Édition Inazuma 2017 sera aussi présentée pour la toute première fois dans un Salon de l'auto canadien. Livré en édition limitée, ce coupé sport tire son nom du mot japonais signifiant éclair, le mot parfait pour décrire ses compétences. Adoptant une allure personnalisée assortie de perfectionnements exclusifs axés sur les performances (amortisseurs de performances SACHS, freins de performances Brembo), la BRZ Édition Inazuma attirera très certainement l'attention.

Enfin, la présentation de l'Impreza de nouvelle génération sur le circuit des Salons de l'auto canadiens donnera à tous l'occasion d'en savoir plus sur la toute nouvelle plateforme globale Subaru qui procure encore plus de sécurité conjuguée aux performances dynamiques et au plaisir de conduire qui ont fait la réputation de ce modèle.

À compter de 2018, un tout nouveau VUS intermédiaire à trois rangées sera construit à l'usine SIA (Subaru of Indiana Automotive) de Lafayette, en Indiana, portant à quatre le nombre de modèles construits à cette usine, à savoir la Legacy, l'Outback et la nouvelle Impreza en versions berline compacte et cinq portes et construite sur la toute nouvelle plateforme globale Subaru.

Fiche technique principale - VUS concept VIZIV-7

Carrosserie (longueur x largeur x hauteur hors tout) : 5 200 × 2 030 × 1 830* mm

Empattement : 2 990 mm

Dimension des pneus : 265/55 R21

* : 1 860 mm (avec longerons de toit)

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

