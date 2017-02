La CSN interpelle les citoyens de la Côte-Nord - Optilab, ç'a pas d'bon sang!







Les laboratoires de la Côte-Nord doivent rester sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le président du Conseil central Côte-Nord (CSN), Guillaume Tremblay, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier et la députée péquiste de la circonscription de Duplessis, Lorraine Richard, interpellent le gouvernement pour qu'il renonce au projet Optilab sur la Côte-Nord, comme il l'a fait pour le Grand Nord. Pour appuyer leur démarche, ils invitent les citoyennes et citoyens de la région à participer à l'action de visibilité : Optilab, ç'a pas d'bon sang! contre le controversé projet de centralisation des laboratoires médicaux du ministre Barrette.

« Nous signons aujourd'hui ces trois éprouvettes, pour nous opposer au transfert de nos prélèvements hors de la région et nous invitons également toute la population à en faire autant. Plus nous serons nombreux à le faire, et plus le message sera clair ! Il faut mettre la pression nécessaire sur le ministre Barrette pour qu'il fasse marche arrière sur l'un des enjeux de santé de l'heure », ont déclaré Guillaume Tremblay, Lorraine Richard et Réjean Porlier. Une signature d'éprouvettes sur tout le territoire est prévue au cours des prochains jours pour amasser le plus d'éprouvettes possible dans la région.

Rappelons que les syndicats du Grand Nord affiliés à la CSN ont obtenu la confirmation à l'effet que les laboratoires médicaux et le personnel de ces laboratoires maintiendront leurs activités dans les établissements du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James. La CSN, la Régie régionale du Nunavik et le centre régional de la Baie-James sont intervenus à de nombreuses reprises pour dénoncer la volonté du gouvernement de retirer ces services essentiels à la région du Grand Nord. La CSN, le maire de Sept-Îles et le Parti Québécois entendent bien parvenir au même résultat sur la Côte-Nord.

« On apprenait récemment que le gouvernement ne compte pas réaliser d'économies avant la quatrième année d'implantation du projet Optilab. Or, selon les aveux mêmes du ministre Barrette lors d'une rencontre avec le Conseil central Côte-Nord (CSN), il n'y a aucune économie à réaliser dans la région, même après quatre ans, compte tenu de son faible bassin de population et de l'étendue du territoire! Aucune économie, moins de services et moins d'emplois, c'est ça le plan du gouvernement pour notre région. On s'y oppose fermement. Nous refusons aussi de perdre notre autonomie régionale et de dépendre du laboratoire de Chicoutimi, vers lequel seront transférés 80 emplois », a expliqué Guillaume Tremblay.

« À maintes reprises, des incidents ont démontré les risques associés à un tel projet pour la Côte-Nord. Il y a deux semaines à peine, un transporteur d'échantillons a dû rebrousser chemin en raison d'une forte tempête hivernale et n'a jamais pu se rendre à destination. Cela démontre bien la nécessité de garder nos laboratoires médicaux chez nous ! », a poursuivi Lorraine Richard.

« Faire transiter des échantillons de la Côte-Nord vers le Saguenay est complètement insensé. La centralisation tous azimuts proposée par le gouvernement nuit au développement de notre région. Nous interpellons toutes les citoyennes et tous les citoyens pour qu'ils fassent entendre concrètement leur refus du projet Optilab chez nous. Si le gouvernement a reculé pour le Grand Nord, il peut aussi reculer pour la Côte-Nord ! » a conclu Réjean Porlier, le maire de Sept-Îles.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 11:23 et diffusé par :