Le top model international Alessandra Ambrosio et CÎROC s'apprêtent à partager une année de fêtes très convoitées, sous le signe d'éblouissantes « arrivées »







LONDRES, February 13, 2017 /PRNewswire/ --

Le top model offre à ses fans libre accès à sa vie dans les lieux les plus sélects, aux côtés des personnalités les plus en vogue, lors des plus grandes soirées au monde, avec pour commencer une photo inédite issue de la campagne #ONARRIVAL de Mario Testino

L'actrice, styliste, mannequin et icône de la mode brésilienne Alessandra Ambrosio, qui figure parmi les talents les plus recherchés au monde, est le symbole par excellence de la « réussite » et de la « concrétisation de ses rêves ».

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467050/CIROC_Alessandra_Ambrosio_1.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467051/CIROC_Alessandra_Ambrosio_2.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467052/CIROC_Alessandra_Ambrosio_3.jpg )



Vodka haut de gamme au coeur des événements et fêtes les plus courus de la planète, CÎROC s'est associé à Alessandra dans le cadre de sa campagne # ONARRIVAL. L'objectif ? Suivre pendant toute une année l'« arrivée » flamboyante du top dans les plus grands événements mode et les soirées branchées.

Entre ses défilés sur les célèbres podiums Victoria's Secret et ses collaborations avec des marques de luxe comme Dolce and Gabbana, Christian Dior, Giorgio Armani, Rolex et Calvin Klein, Alessandra mène sa carrière tambour battant et une vie glamour qui constitue la quintessence de ce qui est ultra tendance. Son élégance et son caractère enjoué en ont fait l'un des mannequins les plus prisés de l'industrie de la mode et l'incarnation parfaite de l'attitude ludique de CÎROC vis-à-vis du luxe.

Des soirées passées avec l'élite de la mode à la folle énergie impulsée par CÎROC, les plateformes de réseaux sociaux CÎROC partageront pendant toute l'année des moments exceptionnels avec Alessandra. Les fans pourront ainsi avoir accès à des événements culturels emblématiques et des destinations de fête « à voir » et où il fait « bon être vu », depuis les hauts lieux festifs de l'été jusqu'aux fêtes du Nouvel An.

Pour fêter cette collaboration avec CÎROC #ONARRIVAL, Alessandra tiendra la vedette de la dernière campagne photo de la marque, tournée par Mario Testino, maître incontesté de la photographie de mode et partenaire artistique de CÎROC à l'échelle mondiale. Une série de trois photos inédites et emblématiques seront publiées pendant l'année, plongeant les fans d'Alessandra dans son train de vie de tout premier plan. Ces photos seront étayées par des contenus exclusifs des coulisses des séances photo et offriront un aperçu rare de ce qui se trame derrière les plus célèbres objectifs de mode. La première photo, diffusée aujourd'hui, montre Alessandra en phase glamour de maquillage et de coiffage très, tandis qu'elle s'apprête à faire la fête dans l'une des soirées les plus prisées au monde.

Alessandra Ambrosio a déclaré : « Je suis ravie d'être associée à la campagne « On Arrival » de CÎROC. C'est formidable d'intégrer un projet qui fait l'éloge de la réussite et plonge au coeur des plus grandes fêtes au monde. J'ai tellement de chance de pouvoir participer à tant d'entre elles ! Je suis convaincue qu'il faut célébrer chaque instant de l'existence et j'ai vraiment hâte d'emmener CÎROC et mes fans dans mes pérégrinations tout en leur faisant partager les coulisses de quelques-uns des plus grands moments de cette année qui est la mienne. »

Mario Testino a indiqué : « L'objectif de la campagne « On Arrival » est de célébrer les plus grands instants d'une vie. Tourner cette campagne avec Alessandra a été vraiment incroyable. Elle a cette capacité à attirer l'attention dès qu'elle entre dans une pièce. Alessandra est la personne qui incarne le mieux l'élégance et l'éclat que représente CÎROC. »

Samantha Reader, directrice du marketing international de Diageo Reserve, a ajouté : « L'objectif de la campagne « On Arrival » de CÎROC est de mettre à l'honneur les moments de réussite et d'être à l'avant-garde des évènements les plus prisés. Nous sommes donc ravis de travailler avec Alessandra qui fait partie des grands talents actuels et de collaborer une fois encore avec Mario Testino pour saisir la vitalité de ce partenariat. CÎROC s'adresse aux personnes qui nourrissent de grands rêves, aspirent à la grandeur et ont conscience qu'il est important de fêter les succès que l'on peut remporter. Alessandra en est l'incarnation parfaite dans tout ce qu'elle entreprend, aussi sommes-nous impatients de fêter cette année à ses côtés. »

Suivez les fêtes sur :



#ONARRIVAL



CÎROC

Instagram : cirocvodka

Twitter : @CirocVodka

Facebook : http://www.facebook.com/CirocVodkaOfficial



Des contenus exclusifs des coulisses sont disponibles sur YouTube : http://www.youtube.com/CirocVodka



Alessandra Ambrosio

Instagram : alessandraambrosio

Twitter : @angelalessandra

Facebook : http://www.facebook.com/Alessandra/



Mario Testino

Instagram : mariotestino

Twitter : @mariotestino

Facebook : http://www.facebook.com/mariotestino/



Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 11:07 et diffusé par :