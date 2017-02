L'OQRE rend hommage à deux écoles élémentaires qui ont aidé leurs élèves à s'améliorer en mathématiques







Ces écoles ont mis en place des stratégies gagnantes en mathématiques basées sur l'analyse des données des tests provinciaux.

TORONTO, le 13 févr. 2017 /CNW/ - L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) rend hommage à deux écoles qui ont utilisé judicieusement ses données pour améliorer les programmes de mathématiques et aider leurs élèves à atteindre la norme provinciale dans cette matière.

Ces écoles ont toutes une proportion significative d'élèves qui n'avaient pas atteint la norme provinciale en mathématiques en 3e année, mais qui se sont améliorés et l'ont atteinte en 6e année. Ces écoles ont également réussi à maintenir ou à augmenter le nombre global d'élèves qui atteignent la norme provinciale en mathématiques.

L'analyse conjointe des résultats aux tests de l'OQRE et des données de la salle de classe et du conseil scolaire a permis aux membres du personnel enseignant de cerner les domaines nécessitant attention et soutien pédagogique. Le personnel enseignant a utilisé ces renseignements pour mettre au point des stratégies pédagogiques efficaces adaptées au contexte unique de leur école.

Chaque année, l'OQRE reconnaît les écoles qui ont fait un usage judicieux de ses données pour améliorer le rendement des élèves. L'usage éclairé de ces données permet également au personnel scolaire de mesurer les améliorations et de guider les progrès.

Les écoles sélectionnées cette année sont les suivantes :

École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf ( London )

Conseil scolaire catholique Providence

Initiative clé : Les résultats de l'OQRE sont analysés non seulement à l'échelle de l'école, mais aussi à l'échelle de chaque élève. Cela permet au personnel scolaire d'avoir une meilleure vue d'ensemble du profil individuel des élèves. De plus, cette analyse permet de cibler les tendances : leurs forces et leurs besoins.

Résultats : Parmi les élèves de l'école qui ont fait la composante mathématiques du test de 3 e année dans leur école actuelle, 31 % se sont améliorés et ont atteint la norme provinciale en 6 e année et 69 % s'y sont maintenus (0 % n'ont jamais atteint la norme et 0 % ne s'y sont pas maintenus). Ces résultats sont considérés comme étant bien meilleurs que la moyenne provinciale : respectivement 11 % qui se sont améliorés et ont atteint la norme, 74 % qui s'y sont maintenus, 10 % qui ne l'ont jamais atteinte et 4 % qui ne s'y sont pas maintenus.





Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Initiative clé : L'analyse des données de l'OQRE a permis d'identifier les forces et les difficultés en numératie et en littératie. Cette analyse a démontré qu'en 6e année, les efforts devaient porter principalement sur la littératie. Tous les membres de l'équipe sont convaincus que si les élèves améliorent leur compréhension en lecture, ils amélioreront leur rendement dans les autres domaines.

Résultats : Parmi les élèves de l'école qui ont fait la composante mathématiques du test de 3e année dans leur école actuelle, 31 % se sont améliorés et ont atteint la norme provinciale en 6e année et 67 % s'y sont maintenus (3 % n'ont jamais atteint la norme et 0 % ne s'y sont pas maintenus). Ces résultats sont considérés comme étant bien meilleurs que la moyenne provinciale : respectivement 11 % qui se sont améliorés et ont atteint la norme, 74 % qui s'y sont maintenus, 10 % qui ne l'ont jamais atteinte et 4 % qui ne s'y sont pas maintenus.

FAITS EN BREF

Le pourcentage des élèves de 3 e année et de 6 e année qui ont atteint la norme provinciale en mathématiques a légèrement augmenté au cours des cinq dernières années dans les écoles de langue française. De 2010-2011 à 2015-2016, les résultats en mathématiques de 3 e année ont augmenté de deux points de pourcentage, de 75 % des élèves qui atteignaient ou dépassaient la norme provinciale à 77 %. De 2010-2011 à 2015-2016, les résultats en mathématiques de 6 e année ont augmenté de trois points de pourcentage, de 82 % des élèves qui atteignaient ou dépassaient la norme provinciale à 85 %.

Les leaders du système éducatif utilisent les résultats aux tests de l'OQRE conjointement avec des données à l'échelle des écoles et des conseils scolaires pour soutenir l'amélioration continue du rendement des élèves. Les résultats aux tests de l'OQRE se sont avérés un catalyseur de l'amélioration du système éducatif.

Le type de données de l'OQRE que les écoles peuvent utiliser pour planifier l'amélioration du rendement de l'école et de l'apprentissage des élèves comprend : les résultats aux tests de l'OQRE, les données contextuelles, les données sur les attitudes et le comportement. Les écoles peuvent également utiliser d'autres sources de données comme les résultats aux tests en salle classe et d'autres données à l'échelle de l'école ou du conseil scolaire.

Les résultats de l'OQRE fournissent des preuves concrètes du rendement des élèves et contribuent à des prises de mesures à l'échelle du système, comme la Stratégie renouvelée pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques du ministère de l'Éducation, le financement supplémentaire pour la formation du personnel enseignant, l'évaluation des méthodes pédagogiques et des programmes de mathématiques, ainsi que l'attention renouvelée pour les qualifications des futurs enseignants et enseignantes en mathématiques. Les écoles utilisent également les données de l'OQRE pour se pencher sur l'attribution des ressources et les exigences en matière de programmes.

CITATION

« Je félicite ces deux écoles élémentaires pour leurs efforts qui ont permis d'améliorer le rendement en mathématiques de leurs élèves. L'utilisation judicieuse des résultats aux tests de l'OQRE, des données du conseil scolaire et des tests en salle de classe a permis à ces écoles de mettre au point des stratégies pédagogiques spécifiquement adaptées aux besoins de leurs élèves. J'espère que les écoles reconnues aujourd'hui sauront inspirer d'autres écoles en Ontario, car les initiatives qu'elles ont mises en oeuvre sont à la fois efficaces et innovantes. »

- Richard Jones, directeur général par intérim

SOURCE Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE)

