862 500 $ pour l'implantation de trois programmes de formation collégiale en Outaouais







GATINEAU, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, accompagnée de ses collègues M. Marc Carrière, député de Chapleau, Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, M. Alexandre Iracà, député de Papineau, et M. André Fortin, député de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, l'attribution d'une aide financière de 862 500 $ pour l'implantation de trois programmes de formation collégiale en Outaouais, soit Technologie de l'architecture, Techniques juridiques et Technique d'éducation spécialisée.

Investissement pour l'implantation de programmes

« Grâce à cet investissement, le Cégep de l'Outaouais et le Collège Héritage pourront augmenter leur offre de formation, ce qui permettra aux jeunes de poursuivre leurs études chez eux, en Outaouais. C'est en assurant un milieu de formation diversifié et enrichissant à la relève que nous dynamiserons notre région », a indiqué la ministre Vallée.

« À titre d'adjoint parlementaire à l'enseignement supérieur et comme député de Chapleau, je suis heureux de constater les résultats et la reconnaissance de nos efforts pour l'éducation supérieure. Ces programmes répondent aux besoins du marché du travail de l'Outaouais et aux demandes formulées par la clientèle étudiante. C'est une solution gagnante pour tous », a déclaré le député Marc Carrière.

« Cette annonce vient bonifier l'offre de programmes de deux institutions collégiales fort dynamiques. Je suis bien heureuse que les étudiants puissent se préparer à la carrière de leur choix grâce à la consolidation des programmes offerts en Outaouais. Nous supportons ainsi le développement de leur passion et de la relève de demain » à ajouter la députée Maryse Gaudreault.

Cégep de l'Outaouais

D'une part, le Cégep de l'Outaouais recevra une subvention annuelle maximale de 133 159 $ pour l'année 2016-2017 et de 220 000$ pour les deux années subséquentes, soit 2017-2018 et 2018-2019, pour financer le coût des ressources professionnelles attitrées à l'implantation des programmes nouvellement autorisés. De plus, une somme de 152 000 $ s'ajoute à l'allocation de 219 000 $ accordée en mai dernier, pour l'acquisition des équipements et l'aménagement des locaux requis pour les programmes d'études Technologie de l'architecture au campus Félix-Leclerc et Techniques juridiques au campus Gabrielle-Roy.

Collège Héritage

D'autre part, le Collège Héritage recevra une subvention annuelle maximale de 86 841 $ pour financer le coût des ressources professionnelles assignées à la mise sur pied du nouveau programme d'études Technique d'éducation spécialisée. Une allocation de 50 500 $ sera également accordée pour l'acquisition d'équipements.

« Notre gouvernement met tout en oeuvre pour que les étudiants et les professeurs puissent réaliser les plus grandes choses. Je souhaite beaucoup de succès aux jeunes qui choisiront de poursuivre leurs études dans l'un des trois nouveaux programmes d'études techniques », a pour sa part déclaré la ministre David.

