Coup d'envoi montréalais des Journées de la persévérance scolaire







MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire (JPS), tenu ce matin en présence du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a permis de souligner le rôle important que joue une personne qui décide de s'impliquer dans le parcours scolaire d'un enfant, d'un adolescent ou d'un jeune adulte aux études.

« Ce lancement témoigne de la grande mobilisation des acteurs montréalais de tous les secteurs, car sont réunis ici des représentants des milieux scolaire, communautaire, de la santé, des affaires, ainsi que des élus municipaux, et j'en passe. C'est grâce à cet engagement collectif auprès de nos jeunes que le taux de diplomation a grimpé de 76 % en 2014 à 78,1 % en 2015, nous permettant ainsi de célébrer aujourd'hui le dépassement de la cible ministérielle de diplomation fixée à 77 % pour Montréal » souligne Pierre Boulay, président de Réseau réussite Montréal et directeur général de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île.

« Merci de nous aider à accomplir nos rêves »

S'inscrivant dans la thématique des JPS 2017, « Soyez un superhéros de la persévérance scolaire », le lancement a été une occasion pour les 200 participants de réfléchir aux superhéros de leur parcours scolaire. Pour illustrer l'impact que ces héros ont sur la vie des jeunes, les élèves de 4e année de la classe de Paméla Blais, enseignante à l'école primaire Henri-Beaulieu, lui ont présenté un hommage, soulignant ainsi le rôle de superhéroïne de la persévérance scolaire qu'elle joue actuellement auprès d'eux, et ce, tous les jours.

« J'aimerais être comme vous quand je serai grande. »

« Merci de nous aider à accomplir nos rêves. »

« Madame Paméla, vous êtes comme une deuxième maman pour nous, même dans les moments les plus durs. »

« Je comprends pourquoi vous êtes la superhéroïne : parce que grâce à vous, nous allons réussir nos vies, pour sûr et certain. »

Les nombreux témoignages de gratitude des élèves de « Madame Paméla » ont su illustrer concrètement cette différence que nous pouvons tous faire dans la vie d'un jeune.

« Un employeur qui encourage un jeune avant ses examens d'étape, un parent qui fait une place calme pour que le jeune fasse ses devoirs, un entraineur qui félicite un jeune pour son assiduité à ses cours : tous peuvent faire une différence » souligne Andrée Mayer-Périard, directrice générale de Réseau réussite Montréal.

Les Journées de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 2017

Entourés par leurs proches et par des professionnels qui les soutiennent au quotidien, les jeunes fournissent des efforts tous les jours. En offrant un moment pour unir les voix, les JPS constituent une occasion privilégiée pour souligner collectivement cette nécessité de s'engager auprès de nos jeunes et de les encourager dans leurs efforts vers la réussite. Elles rappellent également l'importance de la persévérance scolaire pour la société montréalaise et célèbrent le travail essentiel de tous celles et ceux qui épaulent nos jeunes dans le développement de leur plein potentiel. Cette année encore, ce sont 1 000 activités qui sont mises en oeuvre par plus de 200 organisations montréalaises, de tous les milieux.

Les Journées de la persévérance scolaire sont une initiative du Réseau des instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative du Québec et sont coordonnées par RRM pour leur volet montréalais. Elles sont réalisées grâce à la collaboration de la Fondation Lucie et André Chagnon, partenaire principal des JPS 2017. Merci aux partenaires de l'édition montréalaise des JPS, soit le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et les cinq commissions scolaire de l'île de Montréal.

À propos de Réseau réussite Montréal

Réseau réussite Montréal (RRM) est l'instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire de Montréal. Fort de l'appui de ses 33 membres régionaux, parmi lesquels on retrouve les cinq commissions scolaires, RRM mobilise et catalyse les forces vives montréalaises dans une démarche concertée. Ensemble, les membres s'engagent à élaborer des projets en partenariat, dans le but d'augmenter la portée et l'effet des actions favorisant la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires. En plus de sa stratégie de soutien et d'accompagnement à l'action locale, RRM pilote régionalement de grands dossiers ayant trait à la persévérance scolaire, comme la persévérance scolaire et le genre, la mesure ministérielle en lecture et les Journées de la persévérance scolaire. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Réseau réussite Montréal coordonne cette année les 7es JPS montréalaises.

Pour consulter le calendrier des JPS pour Montréal et visionner la capsule hommage des élèves à leur enseignante, rendez-vous au www.jembarque.ca.

