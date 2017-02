Remplacement ou modification des systèmes de réfrigération dans les arénas et centres de curling du Québec - Investissement de plus de 1,2 M$ dans la région de la Mauricie







SHAWINIGAN, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, et le député de Maskinongé, M. Marc H. Plante, ont annoncé, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, un investissement de plus de 1,2 million de dollars dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

Voici l'aide maximale qui pourrait être accordée pour chaque projet :

Demandeur Description du projet Aide financière maximale Coût total du projet Ville de Trois-Rivières Remplacement du système de refroidissement de la glace de l'aréna Jérôme-Cotnoir 700 000 $ 2 132 599,53 $ Ville de Shawinigan Remplacement du système de réfrigération de l'aréna Gilles-Bourassa 503 843 $ 1 234 202,71 $

« Cet investissement montre à quel point le bien-être et la qualité de vie sont au coeur des priorités du gouvernement. Nous voulons inciter les citoyens de tout âge à faire de l'activité physique sur une base régulière pour en retirer les nombreux bienfaits », a déclaré la ministre Boulet.

« Les arénas font partie de ces lieux où les gens peuvent se rassembler, s'amuser, socialiser et développer un sentiment d'appartenance à la communauté. Cet investissement profitera directement aux sportifs et aux familles du secteur, et j'en suis très heureux », a pour sa part mentionné le député Plante.

Ces projets comptent parmi les 80 qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable à la suite du deuxième appel de projets lancé en juillet 2016. L'aide ministérielle maximale pour l'ensemble des projets est évaluée à près de 57 millions de dollars.

Mentionnons qu'un nouvel appel de projets sera lancé dans le cadre du programme ce printemps.

À propos du programme

Le programme s'adresse aux organismes municipaux ou scolaires ainsi qu'aux organismes à but non lucratif pour des travaux à réaliser d'ici mars 2020. Il fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique et est financé par le produit de l'impôt sur le tabac, prélevé en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Ce programme comprend deux volets, soit la modification ou le remplacement d'un système de réfrigération dans un aréna ou un centre de curling ainsi que la mise aux normes et la rénovation des installations admissibles au premier volet. Les normes du programme permettent d'obtenir une aide financière pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles, soit un maximum de 700 000 $, dans le cadre du premier volet et de 300 000 $ dans le cadre du deuxième.

« Le choix que nous faisons d'investir dans ces infrastructures contribue concrètement à améliorer la qualité de vie de la population. Nous devons assurer la pérennité des arénas et des centres de curling pour permettre aux gens de pratiquer leurs sports et leurs activités dans des installations modernes et sécuritaires », a fait savoir le ministre Proulx.

Sources : Patrick Soucy

Attaché de presse de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

418 528-8063 Guillaume Normandin

Attaché politique du député de Maskinongé

819 228-9722 Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport, ministre de la Famille

et ministre responsable de la région

de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 10:45 et diffusé par :