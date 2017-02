/C O R R E C T I O N de la source -- Société pour les enfants handicapés du Québec/







Dans le communiqué La Fondation Jean Béliveau lance son nouveau site Internet, diffusé le 04-Dec-2015 par la Société pour les enfants handicapés du Québec sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'un changement est nécessaire dans la section Renseignements. "Ronald Davidson - 514 791.6171" doit maintenant être "Directeur Développement, François St-Louis, 514-603-9797". La copie complète et corrigée suit :

La Fondation Jean Béliveau lance son nouveau site Internet

MONTRÉAL, le 4 déc. 2015 /CNW Telbec/ - La Fondation Jean Béliveau aura désormais pignon sur rue dans l'univers du Web avec la mise en ligne de son nouveau site Internet à l'adresse jeanbeliveau.org.

Le site de la Fondation Jean Béliveau est à la fois un survol de la brillante carrière d'un athlète d'exception, d'un grand ambassadeur qui a réinventé les notions de grâce et d'élégance, et d'un illustre philanthrope qui, humblement et discrètement, est venu en aide à d'innombrables enfants handicapés et défavorisés.

« Via le site jeanbeliveau.org, déclare Marc Beaulieu, président de la Fondation, nous pourrons honorer l'héritage d'une vie meilleure que nous a légué Monsieur Béliveau en faveur de toutes les générations à venir d'enfants handicapés ».

Créée en 1971, la Fondation Jean Béliveau a connu durant les 22 premières années de son existence une croissance fulgurante alors que le capital passa de 155 000 $ à 833 000 $. Durant cette même période, la Fondation a versé d'importantes contributions, quelque 600 000 $, à bon nombre d'organismes sans but lucratif.

En 1993, Jean Béliveau décidait de confier l'administration de la Fondation à la Société pour les enfants handicapés du Québec. Depuis ce jour, près de 1,2 M $ ont été versés à la Société pour l'acquisition d'équipement et de matériel directement reliée à l'accueil d'enfants handicapés au Camp Papillon.

Le site jeanbeliveau.org est un appel à tous de poursuivre une oeuvre que le grand Jean Béliveau avait résolument à coeur.

SOURCE Société pour les enfants handicapés du Québec

Communiqué envoyé le 13 février 2017 à 11:00 et diffusé par :