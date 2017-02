Trame verte et bleue du Grand Montréal - Un investissement de 218 970 $ à Beloeil pour le Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire







BELOEIL, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Denis Coderre, président de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et maire de Montréal, ainsi que Mme Diane Lavoie, mairesse de Beloeil, sont fiers d'annoncer le parachèvement d'un nouveau tronçon du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, a été réalisé grâce à une contribution financière de 218 970 $ répartie entre le gouvernement du Québec, la CMM et la Ville de Beloeil.

« À Beloeil, le parachèvement du tronçon du Sentier cyclable et pédestre donne un accès privilégié au secteur bordant la rivière Richelieu. Cet aménagement, qui profitera entre autres aux citoyens de Beloeil, s'inscrit dans la réalisation de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, un projet qui constitue un important legs du gouvernement du Québec à l'occasion du 375e anniversaire de la métropole », a souligné le ministre M. Martin Coiteux.

« Citoyens et visiteurs pourront emprunter sur le territoire de Beloeil le sentier cyclable et pédestre pour profiter du paysage et des attraits naturels qui l'avoisinent. La Montérégie a un potentiel récréotouristique immense et cet aménagement permettra de le mettre en valeur tout en favorisant la pratique d'activités sportives », a ajouté la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois.

M. Denis Coderre a salué la participation de la Ville de Beloeil à la mise en place du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. « Les municipalités sont à l'oeuvre pour mettre en place ce grand projet métropolitain qui profitera aux résidents du Grand Montréal et aux touristes. À Beloeil, les cyclistes apprécieront les prises de vue magnifiques sur la rivière Richelieu et sur le mont Saint-Hilaire ».

« Cette réalisation cadre parfaitement avec la vision de notre plan directeur des pistes cyclables afin de favoriser les saines habitudes de vie et d'encourager nos gens à privilégier un mode de vie actif », a fait savoir la mairesse de Beloeil, Mme Diane Lavoie.

Totalisant près de 3,4 kilomètres, le parcours débute aux abords de la Ville de McMasterville et longe la rivière Richelieu. Des travaux de marquage au sol, de signalisation, d'aménagement d'une traverse surélevée et de construction d'une piste cyclable en site propre ont été réalisés pour améliorer le confort et la sécurité des cyclistes.

Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire

Cette annonce fait suite aux ententes conclues entre le gouvernement du Québec et la CMM afin d'appuyer la mise en oeuvre du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) qui prévoit le déploiement de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Rappelons qu'un des objectifs du PMAD vise le développement, d'ici 2031, d'un réseau de vélo métropolitain à des fins utilitaires et récréatives, lequel se concrétisera notamment avec la réalisation du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. Les interventions à effectuer d'ici l'automne 2017 pour l'aménagement de ce sentier de 144 km permettront de relier les parcs nationaux d'Oka, des Îles-de-Boucherville, du mont Saint-Bruno, de même que le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire ainsi que plusieurs espaces verts et bleus du Grand Montréal. L'ensemble des projets financés dans le cadre de la Trame verte et bleue constitue un legs pour le 375e anniversaire de fondation de Montréal.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

